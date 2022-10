Schwarzbuch: Bund der Steuerzahler kritisiert Parlamentsvergrößerung

Von: Johannes Nuß

Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen hat am Mittwochvormittag sein neues Schwarzbuch vorgestellt. © Jörg Carstensen/dpa

Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen hat sein neues Schwarzbuch vorgestellt. Es wird die Vergrößerung der Bürgerschaft in Bremen kritisiert.

Hannover/Bremen – Die Vorstellung des Schwarzbuchs des Bundes der Steuerzahler ist jedes Jahr ein willkommener Anlass, um die Regierungsgeschäfte einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Heute war es in Hannover wieder einmal so weit, der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen stellte sein neues Werk, in dem Steuerverschwendungen angeprangert werden, vor.

Schwarzbuch: Bund der Steuerzahler kritisiert Parlamentsvergrößerung in Bremen

Darin kritisiert man unter anderem die angekündigte Aufstockung der Bremischen Bürgerschaft nach der Landtagswahl 2023 um drei Mandate. Unterm Strich werde das Landesparlament in der nächsten Legislaturperiode dadurch rund 2,2 Millionen Euro teurer, sagte Vereinsvorsitzender Bernhard Zentgraf am Mittwoch bei der Vorstellung der 50. Ausgabe des Schwarzbuchs in Hannover. Auch in Hamburg kritisierte der Bund der Steuerzahler ein „Millionengrab“: das Fahrradparkhaus.

Die Erhöhung von 84 auf 87 Mandate wird vom Land Bremen mit der gegensätzlichen Bevölkerungsentwicklung begründet: Die Hansestadt Bremen wächst, Bremerhaven schrumpft. Die Folge: In Bremerhaven werden inzwischen deutlich weniger Wählerstimmen für ein Mandat benötigt als in Bremen, was aber nicht zulässig ist. Um dem Effekt entgegenzuwirken, erhält die Stadt Bremen künftig drei zusätzliche Mandate. Nach Auffassung des Steuerzahlerbunds wäre stattdessen auch eine Parlamentsverkleinerung möglich gewesen. (mit Material der dpa)

