Unbekannte überfallen 24-jährigen Radfahrer und stehlen dessen Geld 

Schwanewede/Brundorf - Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag einen 24-jährigen Radfahrer auf der Betonstraße (L149) in Höhe des Pflegeheims Brundorf überfallen. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.20 Uhr. Der junge Mann war auf dem Radweg der L149 in Richtung Schwanewede unterwegs. In Höhe des Pflegeheims Brundorf stellten sich dem Radfahrer plötzlich zwei Unbekannte in den Weg. Das Duo hatte zuvor an der dortigen Bushaltestelle gestanden. Sie zerrten den 24-Jährigen vom Rad und durchsuchten dessen Rucksack und seine Kleidung. Letztlich erbeuteten die Räuber von dem Mann Bargeld, mit dem sie anschließend zu Fuß in den Lesumer Kirchweg flohen. Der weitere Fluchtweg ist der Polizei unbekannt.

Der 24-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Nach der Tat fuhr er zur Polizeistation Schwanewede und erstattete Anzeige. Die Polizei suchte daraufhin den Tatort nach möglichen Spuren ab und leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Beides führte aber nicht zur deren Ergreifung.

Nun sucht die Polizei Osterholz nach den Tätern, bei denen es sich um zwei 20 bis 30 Jahre alte Männer handeln soll. Ein Täter soll bärtig, circa 1,80 Meter groß und kräftig gewesen sein. Sein Komplize soll ohne Bart, etwas kleiner und schlank gewesen sein. Beide seien zudem dunkel gekleidet gewesen, einer der Täter hatte einen hellen Fellkragen an der Kapuze. Hinweise zu verdächtigen Personen an der Betonstraße, am Lesumer Kirchweg sowie in der gesamten Umgebung nimmt die Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa