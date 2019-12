Tödlicher Unfall im Gegenverkehr: 20-Jähriger stirbt in Klinik

Straße mehrere Stunden gesperrt

+ © Feuerwehr Bei Schwaförden ist ein Mann kurz nach einem Unfall gestorben. © Feuerwehr

Bei einem schweren Unfall in Schwaförden ist am Samstagabend ein junger Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Wagen kollidiert.