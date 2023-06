Schwänzen vor den Ferien?

Von: Lars Laue

Teilen

Die Ferien nahen, für viele auch der Urlaub: Nicht erlaubt ist es trotz aller Vorfreude, dafür zu schwänzen. © dpa

Wer früher in den Urlaub starten will, darf die Schulpflicht nicht ignorieren

Hannover – Niedersachsen steuert auf die Sommerferien zu. Da gibt es nicht selten Eltern, die ihre Kinder ein paar Tage früher aus der Schule nehmen, weil die Flüge günstiger sind oder weil es einfach besser in die persönliche Urlaubsplanung passt. Auch das Verlängern der Ferien per Entschuldigung kommt alle Jahre wieder vor. Doch wie ist die Rechtslage? Was droht beim Schulschwänzen und welche Rolle spielen ärztliche Atteste?

Vorab stellt Britta Lüers, Sprecherin des Kultusministeriums in Hannover, zu dieser Frage klar: Die allgemeine und gesetzlich verankerte Schulpflicht ist ein hohes Gut von Verfassungsrang. Dies gilt auch unmittelbar vor Beginn der oder nach den Schulferien. Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder am Unterricht und an Schulveranstaltungen teilnehmen.

Können Eltern ihre Kinder offiziell vom Unterricht befreien lassen?

Ja, das geht – allerdings nur in schriftlicher Form und mit einer guten Begründung. „Über die Befreiung einer Schülerin oder eines Schülers vom Unterricht bis zu drei Monaten und der Befreiung von sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen entscheidet die Schulleitung. Für weitergehende Befreiungen ist das regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) zuständig“, heißt es aus dem Kultusministerium. Günstigere Flugtickets seien jedenfalls kein triftiges Argument.

Was, wenn Eltern ihren Kindern einfach so eine Entschuldigung schreiben?

Dazu sagt Ministeriumssprecherin Lüers: „Bei gezieltem, aber unbegründetem Fernbleiben vom Unterricht sollten sich Eltern über ihre Vorbildfunktion im Klaren sein.“ Schwänzen, auch an Randtagen, stelle überdies rechtlich eine Ordnungswidrigkeit dar. Zuständig für die Ahndung der Schulpflichtverletzung seien die Schulträger, also die Kommunen vor Ort.

Wie wird Schwänzen geahndet?

Wie unentschuldigtes Fehlen im Unterricht geahndet wird, ist regional sehr unterschiedlich, weil die örtlichen Ordnungsämter den Strafrahmen festlegen. In der Landeshauptstadt Hannover kann nach Angaben der Stadt eine Geldbuße von bis zu 1 000 Euro fällig werden.

Auch die Bundespolizei an deutschen Flughäfen achtet auf sogenannte Ferienverlängerer. „Wir suchen bei der Abflugkontrolle zwar nicht gezielt nach solchen Familien, aber wir kommen mit vielen Urlaubern ins Gespräch“, sagte Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Langenhagen, kürzlich gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Fallen uns da Ungereimtheiten auf, kann es sein, dass wir der zuständigen Ordnungsbehörde einen Hinweis geben müssen.“

Wann ist ein ärztliches Attest nötig?

Bei längerem Fernbleiben vom Unterricht kann die Schulleitung laut Ministerium die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. In besonders begründeten Fällen könne die Schulleitung zusätzlich eine amtsärztliche Bescheinigung verlangen. Dies geschehe in Eigenverantwortung der Schulleitungen. Ob und wie oft Schulen davon Gebrauch machten, sei nicht bekannt.

Was sagen Kinderärzte zu der Attestpflicht?

Bestehen Schulen auf ein ärztliches Attest, wenn Eltern ihre Kinder in der Schule krankmelden wollen, stößt dies in der Ärzteschaft auf großes Unverständnis. „Das Thema Atteste ist letztlich ein ganzjähriges“, stellt Dr. Tanja Brunnert, Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Niedersachsen, fest, wenngleich es vor den Schulferien an Dynamik gewinnen könne. Prinzipiell gehe es darum, dass Schulen nur in individuell begründeten Ausnahmefällen ein ärztliches Attest bei Fehltagen einfordern können.

Sind Krankheitssymptome zu überprüfen?

Das häufige Argument von Schulen, nur mit einem Attest lasse sich klären, ob ein Schüler wirklich krank sei oder das nur vorgebe, läuft nach BVKJ-Einschätzung an der Realität vorbei. Niemand wäre „so blöd, objektivierbare Krankheitssymptome zu schildern. Die haben alle Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und/oder Durchfall.“ Das könne man auch als Arzt nicht überprüfen, geschweige denn widerlegen.