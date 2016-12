Land schafft neue Schutzwesten und Maschinenpistolen für Polizei an

Angesichts der Terrorgefahr in Deutschland

Hannover - Angesichts der Terrorgefahr in Deutschland hat Niedersachsen für die Polizei neue Schutzwesten und Maschinenpistolen angeschafft. Schutzwesten der Sicherheitsklasse 4, die selbst Schüsse aus einer Kalaschnikow abhalten, seien auf die Funkwagen verteilt worden, sagte Landespolizeipräsident Uwe Binias. Auch Maschinenpistolen werden nach seinen Worten fortwährend angeschafft.

„Bezogen auf die Sicherheitslage Ausgangspunkt Berlin gibt es keine Überlegungen, noch weitere Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen", sagte der Landespolizeipräsident. Es könne aber sein, dass sich die Länder bundesweit abstimmten, um gemeinsam Ausrüstung anzuschaffen, um die Sicherheit der Beamten weiter zu erhöhen.

Im Haushaltsplan des Innenministeriums des Landes Niedersachsen waren in diesem Jahr knapp 3,7 Millionen Euro für Waffen- und Einsatzmittel und gut 11 Millionen Euro für Dienstfahrzeuge vorgesehen. Kommendes Jahr sollen gut 4 Millionen Euro für Waffen- und Einsatzausrüstung und rund 11,6 Millionen Euro für Fahrzeuge ausgegeben werden.

Niedersachsens Polizei testet neue Helme

„Wir versuchen seit einiger Zeit gemeinsam mit den Behörden herauszufinden, welche Ausrüstung für den täglichen Dienst sinnvoll erscheint", sagte Binias. So testet Niedersachsens Polizei zum Beispiel neue Helme aus einem Materialmix aus Titan und Aramid, die einem Beschuss mit größerem Kaliber standhalten.

Durchschusshemmende Helme seien vor einiger Zeit noch sehr schwer gewesen, erklärte Binias. Doch jetzt gebe es neue Produkte auf dem Markt, die auch angeschafft werden sollen, wenn sie sich im Praxistest bewähren.

Nach diesem Jahr, das für die Sicherheitsbehörden ein Ausnahmejahr war, wollen viele Bundesländer in Ausrüstung für die Polizei investieren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Bayern will zum Beispiel 2017 rund 30 Millionen Euro in schusssichere Schutzausrüstung stecken.

