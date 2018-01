Augenreizungen und Reizungen der Atemwege

+ © dpa In Laatzen wurden zehn Schüler durch Reizgas verletzt. © dpa

Laatzen - Elf Kinder sind in Laatzen bei Hannover vorsorglich zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, nachdem Reizgas in einer Schule versprüht worden ist.