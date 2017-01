Schulfrei wegen Bombenentschärfung in Lüneburg

Lüneburg - In Lüneburg wird eine Fliegerbombe entdeckt, mehr als tausend Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Viele Schüler sind über den Fund nicht unglücklich - an drei Schulen fällt der Unterricht aus.

Verlängerte Ferien für zahlreiche Kinder: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag in Lüneburg entschärft worden. Am Vormittag waren die Häuser im Umkreis von 300 Metern um den Fundort evakuiert worden. Rund 1.100 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

An drei Schulen fiel der Unterricht aus, mehr als 1.500 Schüler durften zu Hause bleiben. Außerdem blieben zwei Krippen und zwei Kindergärten am Montag geschlossen. Auch ein Altersheim war betroffen. Um genau 12.58 Uhr konnte der Sprengmeister laut Polizei melden, dass die Bombe entschärft ist. Allein rund 150 Polizisten waren im Einsatz, dazu kamen die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Fliegerbombe am Samstag entdeckt

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Samstag nach mehrtägiger Suche neben einer Grundschule entdeckt worden. Ein zweiter Verdachtspunkt unter der Schule selbst hatte sich nicht bestätigt. Dort wurde nach einem Bericht der Lüneburger "Landeszeitung" nur das ungefährliche Leitwerk einer Bombe gefunden.

„Die betroffene Grundschule bleibt wegen der Aufräumarbeiten auch noch am Dienstag geschlossen“, sagte ein Sprecher der Stadt. Bei dem Blindgänger handelte es sich um einen Sprengsatz von rund 70 Kilogramm. In Lüneburg war in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Fliegerbomben gefunden worden, vor allem in der Nähe des Bahnhofs. Rund 20 weitere Sondierungspunkte müssten noch untersucht werden, hieß es am Montag im Rathaus.

dpa