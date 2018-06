Schulen sollen Horten Raum bieten

Wenn die Stühle am Ende des Unterrichtstags hochgestellt werden, sollen Schulen ihre Pforten nicht schließen, sondern Räume für Horte anbieten, fordert der Städte- und Gemeindebund.

Hattorf - Schulen müssen nachmittags als Hort genutzt werden können, fordert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund.

„Es kann doch nicht sein, dass Schulräume nachmittags leer stehen und die Gemeinden daneben Horträume errichten müssen“, sagte der Vorsitzende Marco Trips am Mittwoch in Hattorf am Harz bei der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds. Der Verband wolle einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder einführen, sagte Trips.

Wenn es dann bei der Raumnutzung keine undogmatische Lösung gebe, werde dies zu großen Problemen führen. An der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes nehmen rund 700 Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Ratsmitglieder und Abgeordnete teil. Gast ist auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).