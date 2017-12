Der erste richtige Wintereinbruch ist da. Seit Stunden schneit es im Norden. Angesichts der Wetterlage fragen sich viele Eltern und Schüler, ob die Schule ausfällt.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagabend eine amtliche Warnung für ganz Niedersachsen herausgegeben. Es sind starke Schneefälle und Sturmböen zu erwarten. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen.



Glatte und rutschige Straßen

In Niedersachsen gerieten viele Autofahrer wegen Schnee und Glätte am Wochenende ins Rutschen. In der Nähe von Cuxhaven starb am Samstagnachmittag ein Mann, der auf dem Seitenstreifen der Autobahn 27 nach einer Panne auf den Abschleppdienst wartete. Er wurde von einem Wagen angefahren, der auf der teilweise glatten Straße nach rechts abgekommen war.

Im Oberharz wurden in der Nacht zum Sonntag drei Menschen schwer verletzt, als ein Autofahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und frontal gegen einen Baum krachte. Ein 20-Jähriger, der bei Himmelpforten mit seinem Wagen in einen Graben schleuderte, wurde von Ersthelfern so lange über Wasser gehalten, bis Rettungskräfte eintrafen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Am Frankfurter Flughafen gab es am Sonntag Verspätungen und Flugausfälle, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Der Flughafen Düsseldorf stellte den Betrieb ein, auch in Köln/Bonn fielen zehn Flüge aus.

Züge verspätet

Infolge witterungsbedingter Störungen durch Schnee und Eis kommt es in Niedersachsen und Bremen zu erheblichen Einschränkungen und Verspätungen, meldet die



Keine Schulausfälle gemeldet

Stand 22.20 Uhr liegen noch keine gemeldeten Schulausfälle in Niedersachsen vor.

Eine weitere Informationsquelle biete das Internet: Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen informiere aktuell und zuverlässig unter der Adresse www.vmz-niedersachsen.de.



Wann fällt die Schule aus?

Wenn die Sicherheit des Schulweges und der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet ist, kommt es zu kurzfristigen Schulausfällen.

Die Entscheidung, ob Unterricht stattfinden kann oder nicht, treffen die dafür zuständigen Landkreise in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages. Genaue Informationen werden dann umgehend über die bekannten regionalen Rundfunksender zusammen mit den Verkehrshinweisen nach den Nachrichten bekannt gegeben.

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist.

Rubriklistenbild: © dpa