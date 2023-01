Schneesturm in Niedersachsen: Experten sagen 40 Zentimeter Neuschnee voraus

Von: Johannes Nuß

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich derzeit grau und nebelig. Das ändert sich zu Wochenbeginn. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee sind drin.

Hannover/Bremen – Noch ist das Wetter grau und nebelig, das ändert sich allerdings im Nordwesten am Sonntag ab dem Nachmittag. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, erwartet die Menschen in Bremen und Niedersachsen ein frischer Sonntag mit Schnee und Regen.

Im Süden von Niedersachsen soll es ab Mittag schneien und im Norden kommt Regen, wie ein Meteorologe des DWD am Sonntag, dem 29. Januar, mitteilte. Die Temperaturen liegen im Bergland bei null Grad und in Ostfriesland steigen sie bis auf sechs Grad.

© Matthias Bein/dpa/Archiv

Zu Wochenbeginn kommt dann der Wetterumschwung und die Post geht ab in Bremen und Niedersachsen: In der Nacht auf Montag, dem 30. Januar 2023, kann es in den Bergen erneut schneien. Die Temperatur im Harz sinkt bis auf minus drei Grad, in Bremen sind es vier Grad, auf den Ostfriesischen Inseln kann es bis 6 Grad warm werden. An der Nordsee und im Bergland werden Sturmböen erwartet, dabei kann es auch noch glatte Straßen geben. Danach wird es überall so richtig weiß vor Schnee.

Experten sagen 40 Zentimeter Neuschnee voraus: Auch Schneesturm in Niedersachsen und Bremen?

„Am Montag kommt eine Front zu uns. Ein Tiefdruckgebiet mit richtig viel Wind. Mit einzelnen stürmischen Böen und vereinzelt schweren Sturmböen. Dazu gibt es richtig viel Niederschlag in Form von Regen und Schnee“, erklärt Wetterexpertin Kathy Schrey von wetter.net gegenüber dem Berliner Kurier.

Zur Wochenmitte hin zieht dann das Winterwetter in Bremen und Niedersachsen wieder ordentlich an. Dann kündigt sich laut Wetterexpertin Schrey ein echter Schneesturm an. Es wird mit bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gerechnet.