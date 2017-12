Weiter Winterwetter in Niedersachsen - keine Schulausfälle am Dienstag

Erneuter Schneefall und frostige Temperaturen sorgen in Niedersachsen weiterhin für glatte Straßen und weiße Landschaften. Auch am Dienstag ist laut Deutschem Wetterdienst mit Schneeregen-Schauern zu rechnen.

Am Montag zog aus Süden neuer Schneefall heran. „Wir erwarten allerdings, dass der Schnee vor allem im Südosten Niedersachsens in Regen übergehen wird“, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Kurzzeitig könnte es lokal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Glatteis geben. Besonders im Nordwesten könne es noch zu Schneefall kommen.

Auch am Dienstag sei regional mit Schneeregen-Schauern zu rechnen, die Glättegefahr halte an. „Schneeschmelze und Niederschläge sorgen von Montag bis Mittwoch für steigende Wasserstände im Binnenland“, sagte NLWKN-Sprecherin Herma Heyken in Norden. Vor allem im Harzvorland sei vorübergehend Tauwetter vorhergesagt.

Pegelstände steigen

„Deshalb werden die Wasserstände in Leine, Oker und Aller stetig steigen.“ Ab Dienstag sei an der Leine in Hannover mit Meldestufe 3, also großflächigen Überschwemmungen zu rechnen. Auch die Fuhse werde mehr Wasser aufnehmen müssen als sonst.

Aktuelle Wetterlage

Es sind keine Schulausfälle gemeldet

Es liegen für Dienstag - Stand Montag, 23 Uhr - noch keine gemeldeten Schulausfälle in Niedersachsen vor.

Eine weitere Informationsquelle bietet das Internet: Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen informiert aktuell und zuverlässig unter der Adresse www.vmz-niedersachsen.de.

Wann fällt die Schule aus?

Wenn die Sicherheit des Schulweges und der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet ist, kommt es zu kurzfristigen Schulausfällen.

Die Entscheidung, ob Unterricht stattfinden kann oder nicht, treffen die dafür zuständigen Landkreise in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages. Genaue Informationen werden dann umgehend über die bekannten regionalen Rundfunksender zusammen mit den Verkehrshinweisen nach den Nachrichten bekannt gegeben.

Aktuelle Verkehrslage

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist.

