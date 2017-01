Schneechaos: Erste Schulausfälle gemeldet - Verkehr gestört

In Südniedersachsen - hier in Braunlage - hat es mächtig geschneit.

Syke - Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Vorabend eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall mit Mengen zwischen zehn und 20 Zentimetern gewarnt. Aufgrund der extremen Wettersituation fällt am Freitag, 13. Januar, an einigen Schulen der Unterricht aus. Der Auto- und Zugverkehr ist gestört.

Die Kette der Sturmtiefs reißt nicht ab und bringt wieder Regen, Schnee und viel Wind nach Niedersachsen und Bremen. Von Westen her nähert sich Tief „Egon“ mit Regen und Schneematsch im Flachland. Zudem sind in Südniedersachsen Neuschneemengen zwischen 10 und 20 Zentimetern möglich.

Wenn sehr nasse und schwere Schneemassen in kurzer Zeit fallen, drohen massive Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr. „Da kann es schon dramatischer werden, wenn so viel herunter kommt", sagte Meteorologe Rüdiger Hartig vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

In diesen Städten und Gemeinden fällt die Schule am Freitag, 13. Januar, aus

Uelzen: Aufgrund der aktuellen Wetterlage fällt am Freitag, den 13.01.2017 an allen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis und der Hansestadt Uelzen der Unterricht aus.

Landkreis Lüneburg: Wegen extremen Schneefalls und starken Schneeverwehungen wird der Unterricht an allen Schulen im Landkreis Lüneburg am heutigen Freitag, 13.01.2017 ausfallen.

Lüchow-Dannenberg: An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fällt witterungsbedingt heute am 13.01.2017 der Unterricht aus.

Emsland: In allen Schulen im Landkreis Emsland fällt am Freitag, den 13.01.2017, der Unterricht aus!

Im Landkreis Grafschaft Bentheim fällt der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt heute am 13.01.2017 aus.

Im Landkreis Osnabrück gab es keinen generellen Schulausfall, da es in großen Teilen des Kreisgebietes keine witterungsbedingte Einschränkungen gebe. Im nördlichen Teil des Landkreises konnten Eltern hingegen im eigenen Ermessen über den Schulbesuch entscheiden.

Wann fällt die Schule aus?

+ Ob schulfrei ist oder nicht, entscheiden die Landkreise. Ausschlaggebend sei nach einem Erlass des niedersächsischen Kultusministeriums bei problematischen Wetterlagen wie zum Beispiel Eisregen, Schneeverwehungen und Orkanwarnungen, ob diese Wetterbedingungen zu den Schulzeiten beziehungsweise Zeiten der Schülerbeförderung die Qualität „extremer Witterungsverhältnisse“ erreichen könnte.

Auf der Grundlage des Erlasses ordne der Landkreis einen Unterrichtsausfall dann an, wenn die extremen Witterungsverhältnisse zur Folge haben, dass Schüler die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nicht mehr durchführbar ist oder weil die Zurücklegung des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen würde.

Die Entscheidung, ob ein genereller Unterrichtsausfall angeordnet wird, findet in den frühen Morgenstunden statt, um einen möglichen Wetterumschwung in der Nacht noch berücksichtigen zu können. Eltern, die allerdings auch ohne generellen Unterrichtsausfall Sorgen um ihren Nachwuchs auf dem Schulweg haben, können Kinder des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I für einen Tag vom Unterricht befreien oder vorzeitig abholen.

Die aktuelle Wettervorhersage

Aktuelle Verkehrsbehinderungen

+ Mit massivem Räumgerät musste vielerorts der Schnee von den Straßen geschoben werden. © Swen Pförtner/dpa Sturmtief "Egon" hat am Freitagmorgen in Teilen Niedersachsens den Verkehr lahm gelegt. Im Emsland stellten sich Laster quer und Autos rutschten in Gräben.

Betroffen war auch der Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Hannover und Bremen musste wegen Unwetterschäden gesperrt werden, wie die Bahn mitteilte. Pendler müssen sich auf Verspätungen einrichten. In anderen Landesteilen gab es nach Polizeiangaben zunächst keine Probleme.

Ersatzverkehr in Nienburg

„Egon" soll im Laufe des Tages weiter ostwärts ziehen. Die Bahnstrecke Hannover-Bremen musste bei Eystrup (Kreis Nienburg/Weser) wegen Oberleitungsschäden gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Äste und Bäume beschädigten demnach die Leitungen. Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet, der Fernverkehr umgeleitet.

Auch auf der Strecke Hannover-Hamburg gab es wetterbedingt Probleme. Bei Uelzen war die Strecke nach Angaben der Bahn nur einseitig befahrbar. Es kam zu Verspätungen.

Schnee und Glätte sorgten rund um Lingen im Emsland für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auf der A30 Richtung Niederlande stellten sich mindestens fünf Lastwagen quer, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Die Bergungsarbeiten würden mehrere Stunden dauern, die A30 sei gesperrt.

Auf Kreis- und Landstraßen rutschten zahlreiche Autos in Gräben. Meist blieb es bei Blechschäden, wie ein Polizeisprecher sagte. „Hier sind alle Kräfte voll im Einsatz.“

Bundesstraße 4 für Lastwagen gesperrt

Starke Schneefälle im Oberharz haben zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt. Am Torfhausberg der Bundesstraße 4 haben sich nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen zahlreiche schwere Lastwagen quer gestellt. Ohne Schneeketten seien die Steilstücke der Straße für Lkw derzeit nicht passierbar, sagte ein Polizeisprecher in Goslar.

Die Ordnungshüter lassen deshalb auf der B4 vorerst keine schweren Fahrzeuge mehr in die Oberharz fahren. Das Gefälle am Torfhausberg beträgt zum Teil zehn Prozent. Torfhaus liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel.

Mit Material der dpa

