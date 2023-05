Schlamm-massel: Rinder im Elbschlick gefangen

Von: Sebastian Peters

Das Rind steckt im Elbschick fest © Feuerwehr Nordkehdingen

Sieben Rinder, die von einer Weide in Freiburg/Elbe ausgebrochen waren, verbrachten eine Nacht auf einer Schlickinsel in der Elbe, bevor sie am Samstagmorgen sicher wieder eingefangen wurden.

Freiburg/Elbe – Eine Gruppe von sieben Rindern verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag, 20. Mai 2023, auf einer Schlamm-Insel in der Elbe. Die Tiere, die von einer nahegelegenen Weide ausgebrochen waren, konnten am Freitagabend wegen einsetzender Dunkelheit nicht rechtzeitig aus dem Fluss in der Nähe von Freiburg (Elbe, Landkreis Stade) gerettet werden, berichtete ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr am Samstag.

Ungewöhnliche Rettungsaktion: Ausgebüxte Rinder verbringen Nacht auf Elbinsel

Es wurde erklärt, dass ursprünglich acht Rinder ausgebrochen waren. Der Versuch der Feuerwehr, die Tiere zurück an Land zu bringen, war zunächst erfolglos. Der erfolgreiche Rettungsversuch wurde erst mit dem Einsatz eines Bootes und eines Hütehundes möglich gemacht.

Sobald sie an Land gebracht wurden, rannten sieben der Rinder wieder in den Elbschlick, wo sie die Nacht verbrachten. Laut dem Feuerwehrsprecher war dies nicht das erste Ereignis dieser Art in der Region. Alle Rinder wurden am Samstagmorgen sicher eingefangen und sind wohlauf.