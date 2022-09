Schießerei in Stade – ein Toter (23)

Von: Sebastian Peters

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort © Sebastian Peters

In Stade direkt am Stadthafen sind in der Nacht Schüsse gefallen. Eine Person verstarb, zwei weiter sind verletzt. Die Polizei ist nach der Schießerei im Großeinsatz.

Stade – Plötzlich peitschen Schüsse durch die Innenstadt von Stade (Niedersachsen). In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. September 2022, fallen plötzlich Schüsse direkt am Stadthafen Stade. Zuvor soll ein heftiger Streit gegen 23:30 Uhr eskaliert sein. Großeinsatz der Polizei! Sämtliche Einsatzfahrzeuge der Polizei werden alarmiert. Auch Einsatzkräfte aus benachbarten Gebieten eilen zu Hilfe. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwerst verletzten Mann. Trotz sofortiger Reanimation vor Ort wurde der 23-jährige Mann, der aus Stade stammt, im Krankenhaus für tot erklärt. Die Verletzungen am Oberkörper waren zu schwer.

Schießerei in Stade – 1 Todesopfer, zwei weitere verletzt (28, 39)

Noch während den Rettungsmaßnahmen im Außenbereich eines Restaurants an der Straße „Am Salztor“ hörten Polizisten weitere Schüsse. In ca. 800 Meter Entfernung, im Harschenflether Weg, werden die Beamten fündig. Zwei Passanten hatten einen schwer verletzten Mann auf dem Boden fixiert. Neben dem vermutlichen Täter, eine Schusswaffe.

Polizisten mit Maschinenpistolen haben das Restaurant in Stade nach der Schießerei gestürmt © Sebastian Peters

Der Streit ist im Außenbereich des Restaurants eskaliert. Hier soll auch mindestens ein Schuss gefallen sein. © Sebastian Peters

Sofort wird der Mann von den Polizisten verhaftet und abgeführt. Der schwer Verletzte, ebenfalls aus Stade kommende Mann, wurde mit einem Rettungswagen unter der Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus befördert. Eine weitere verletzte Person, ebenfalls ein Mann, wurde wenig später hinter einem Industriegebäude in der gleichen Straße entdeckt. Auch er kam in ein Krankenhaus.

Nachdem die Rettungsmaßnahmen an beiden Tatorten abgeschlossen wurde, hatten schwer bewaffnete Polizisten beide Häuser durchsucht. Man wollte sichergehen, dass sich dort keine weitere Person verschanzt hat oder verletzt wäre, so der Pressesprecher der Polizei. Gegen 3 Uhr konnten Teile der Innenstadt wieder freigegeben werden. Arbeiten der Spurensicherung werden vermutlich noch bis in den Tag andauern. Warum es zum Streit kam, ist noch unklar.