Auszeit auf den Gleisen: Ersatzverkehr in Scheeßel trotz Hurricane Festival

Von: Ulla Heyne

Sperrungen rund ums Hurricane-Gelände und dann auch noch dies: Auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg gibt es am Festival-Wochenende Gleisbauarbeiten.

Scheeßel – Gleisbauarbeiten am Bahnhof sind die Scheeßeler spätestens seit dem Frühjahr gewöhnt. Und dass Instandsetzungsarbeiten und Kontrollen sein müssen, ist für die meisten wohl auch nachvollziehbar – aber ausgerechnet am Hurricane-Wochenende? Zumal rund um das Hurricane-Gelände mehrere Baustellen für Umleitungen und Staus führen könnten.

Das jedenfalls gilt laut der Betreibergesellschaft Metronom. In den Nächten vom Donnerstag, 15. Juni, und Freitag, 16. Juni, finden in der Zeit von 3 bis zirka 5 Uhr zwischen Lauenbrück und Rotenburg Schienenersatzverkehr statt, heißt es auf deren Website. Alle Änderungen sind dort übersichtlich aufgelistet. Muss das sein, ausgerechnet in den beiden Nächten, wo mehr Fahrgäste als sonst mit Hurricane-Tageskarten nach den letzten Konzerten den Heimweg antreten wollen?

Am Hurricane-Wochenende ist in Scheeßel nachts Schienenersatzverkehr angesagt. © Ulla Heyne

Schienenersatzverkehr über Scheeßel wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn

Beim Betreiber Metronom weist die Pressestelle auf Nachfrage, ohne selbst inhaltlich zu werden, auf die Deutsche Bahn hin, die die Maßnahme angeordnet hat. Die Frage, ob die Betreibergesellschaft des Metronom gezwungen war, diesen Termin zu akzeptieren oder sich um Verschiebung bemüht hat, wird von der Pressestelle leider nicht beantwortet. Bleibt nur, den Betroffenen „Gute Fahrt!“ oder „Rolling home!“ zu wünschen.