Hurricane 2023 startet: Volle Straßen und Züge mit Verspätung

Von: Andree Wächter

Teilen

Scheeßel wird am Wochenende zum Festival-Mekka. Das Hurricane 2023 startet heute. Für An- und Abreise sollten Festivalbesucher genügend Zeit einplanen.

Scheeßel – Jetzt geht’s los! Der 13.000 Einwohner große Ort Scheeßel wird von Freitag bis Sonntag um rund 78.000 Einwohner größer. Der Grund: Das Hurricane 2023. Auf vier Bühnen treten über 80 Acts auf, vom Hochkaräter bis zum Geheimtipp. In diesem Jahr müssen die Musikfans wahrscheinlich ohne eine Schlammschlacht auskommen. Doch egal wie das Wetter wird, nass oder staubtrocken, verstopfte Straßen und überfüllte Züge gehören zum Hurricane Festival wie gute Musik.

Hurricane 2023 startet: Autokorsos auf den Straßen und Bollerwagen in den Zügen

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Bühnen stehen. Nun erwarten die Hurricane-Macher die Besucher. Bereits seit Donnerstag, 9 Uhr, ist das Gelände mit Bühnen und Campingplatz am Eichenring in Scheeßel geöffnet. Die Polizei rechnet zwischen Bremen und Hamburg mit viel Verkehr und Staus, denn die Fans reisen per Pkw oder Wohnmobil an. Bereits Donnerstagabend startet das Warm-up.

Hurricane Festival 2023: Fotos vom Freitag – so schön feiert Scheeßel Fotostrecke ansehen

Scheeßel liegt zwischen Bremen und Hamburg, unweit der A1. Wer die Autobahn zur Anreise nutzt, wird von dort aus beiden Richtungen in Richtung des Hurricane-Geländes geleitet – mehrere Baustellen könnten die Anfahrt aber zur Geduldsprobe machen. Auch von der A27 oder der A7 aus gelingt die Anfahrt auf diese Weise. Geparkt und gecampt wird am Eichenring in der Regel getrennt voneinander. Tagesparkplätze stehen am Gelände vielfach zur Verfügung.

Die Anreise zum Hurricane ist für viele Fans schon ein Erlebnis. © Ulla Heyne (Archivbild)

Metronom mit Sonderfahrplan: Mehr Züge halten in Scheeßel

Für die Regionalzüge des Metronom gibt es am Hurricane-Wochenende einen Sonderfahrplan. Wichtig: Es muss ein extra Bahnticket gelöst werden. Bereits am Donnerstagmorgen meldete der Metronom ein erhöhtes Fahrgastaufkommen und damit verbundene längere Ein- und Ausstiegszeiten. Ist man erstmal am Bahnhof Scheeßel angekommen, geht es zu Fuß zum Festivalgelände. Rund 20 bis 30 Minuten müssen die Besucher dafür einplanen. Ein beliebtes Transportmittel ist der Bollerwagen.

Während die Anreise sich auf den Donnerstag und Freitag streckt, ist es bei der Abreise anders. Zwar werden nicht alle bis zum Schlusspunkt am Sonntag, um Mitternacht bleiben, doch wird sich die Abreise auf ein kleineres Zeitfenster quetschen. Heißt: Die Straßen und Züge werden wieder voll. Wer zeitlich gebunden ist, sollte genügend Pufferzeit einbauen.