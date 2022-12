Schäferhund irrt stundenlang auf der Autobahn A1 umher

Von: Johannes Nuß

Ein Hund, der sich nach einem Unfall auf der Autobahn A1 von der Leine seines Herrchens gerissen hatte, irrte dort den ganzen Montag herum. © Carmen Jaspersen/dpa/Archiv

Ein Hund, der sich nach einem Unfall auf der Autobahn A1 von der Leine gerissen hatte, irrte dort den ganzen Montag herum. Er überlebte den Tag nicht.

Sittensen – Ein Schäferhund, der sich nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Niedersachsen zwischen Posthausen (Landkreis Verden) und Bockel (Landkreis Rotenburg) am frühen Montagmorgen, 26. Dezember 2022, von der Leine gerissen hatte, sorgte den ganzen Tag für Notrufe bei der Polizei. Wie es in einem Bericht an die Presse heißt, irrte der Hund zunächst zwischen den beiden Anschlussstellen auf beiden Fahrbahnen umher.

Erste Meldungen gingen bei der Autobahnpolizei Sittensen gegen 10:00 Uhr ein. Hierbei wurde ein auf dem Seitenstreifen in Richtung Bremen auf der Autobahn A1 laufender Hund gemeldet. Die eingesetzten Beamten brachten zunächst den Verkehr zum Erliegen, bevor erste Versuche unternommen wurden, das Tier anzulocken.

Der Hund allerdings ließ niemanden auf weniger als 100 Meter an sich heran. Bei seiner Flucht überquerte der Hund mehrfach, wie durch ein Wunder unverletzt, die gesamte Autobahn. Es wurden mehrere Tierarztpraxen hinzugezogen und die Möglichkeiten des Einfangens oder Betäuben des Hundes erwogen. Alle Maßnahmen verliefen erfolglos, sodass bis 16:00 Uhr bereits um die 100 Notrufe bezüglich des irrenden Hundes bei der Leitstelle Lüneburg eingingen.

„Eine weitere Gefahr stellte das gut gemeinte, aber hochgefährliche Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer dar. Diese hielten vereinzelt auf dem Seitenstreifen und begaben sich fußläufig auf die Autobahn, um den verängstigten Hund eigenständig einzufangen“, schreibt die Polizei im Pressebericht.

Schlussendlich konnte durch die „Hundesicherung Bremen & Umgebung“ eine Lebendtierfalle zur Verfügung gestellt werden. Die Vorbereitungsmaßnahmen mussten jedoch gegen 16:30 Uhr abgebrochen werden, als bekannt wurde, dass der Hund von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt wurde.