Verärgerter Paketbote zieht Vierjährige an den Haaren

Keinen guten Tag hatte offenbar ein Paketfahrer in Salzgitter. Der Mann hatte sich erst über einen Hund beschwert und dann einem Kind an den Haaren gezogen. Nun wird gegen ihn ermittelt wegen Körperverletzung.

Salzgitter - Ein verärgerter Paketfahrer hat in Salzgitter ein vierjähriges Mädchen an den Haaren gezogen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich der Mann über die Mutter des Kindes und deren Hund geärgert. Er beschwerte sich über das Tier, das vor einem Supermarkt angebunden war und bellte.

Als die Mutter wenig später auf dem Heimweg war, erschien der Fahrer erneut und zog das Kind an den Haaren. Er fuhr dann mit seinem Transporter weg, war aber wegen seiner Berufskleidung und seines Fahrzeugs leicht zu identifizieren.

So bekam er bald zuhause Besuch von der Polizei, die den Fall als Körperverletzung einstufte und ein Ermittlungsverfahren einleitete.

