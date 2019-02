Verärgerter Autofahrer bedroht Vorbeifahrenden mit Pistole 

Salzgitter - Aus Ärger über die Fahrweise eines 60-Jährigen hat ein 26 Jahre alter Mann ihn am Samstag mit einer Schusswaffe bedroht.

Der ältere Autofahrer habe ihn am Nachmittag auf der Autobahn 39 bei Salzgitter geschnitten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Daraufhin habe der Jüngere während der Fahrt eine Pistole hochgehalten. Als der 26-Jährige die Autobahn verließ, folgte ihm der Bedrohte und gab den Standort an die Polizei weiter.

Bei einer Kontrolle beschlagnahmten die Beamten dann die Schreckschusswaffe und ein Messer. Den jungen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa