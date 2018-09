Flucht beschert 18-Jährigem kurze Freiheit, aber neuen Ärger

Salzgitter - Seine spontane Flucht hat einem 18-Jährigen in Salzgitter nur kurz die Freiheit beschert.

Er entriss sich am Samstag dem Griff zweier Polizisten, als diese ihn vom Revier zur Verkündung eines Haftbefehls in das Gericht bringen wollten. Nur wenige Minuten später zogen Beamte den 18-Jährigen dann aus einem Gebüsch. Mit Tritten und Schlägen versuchte dieser sich seiner erneuten Festnahme zu entziehen, allerdings vergeblich. Er sitzt nach Polizeiangaben vom Sonntag nun in Untersuchungshaft. Nun läuft auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa