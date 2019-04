Rückruf bei Aldi Nord: Hersteller warnt vor Glassplittern in Hähnchenschnitzeln

Viele Märkte in der Region betroffen

Der niedersächsische Fleischverarbeiter Fleisch-Krone Feinkost aus Goldenstedt warnt vor Glassplittern in Hähnchenschnitzeln, die in bestimmten Aldi-Märkten verkauft wurden. Kunden sollen die Ware in die Märkte zurückbringen.