65-Jähriger kommt bei Autounfall ums Leben

Rhumspringe - Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Göttingen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der Mann sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher in Northeim. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen den Ortschaften Pöhlde und Rhumspringe.

Der 65-Jährige habe vermutlich wegen nicht an das Regenwetter angepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren.

dpa

