Rheinländer suchen narrensicheren Küstenurlaub

Borkum - Karnevalsmuffel mögen Küste statt Kamelle. Gefragt sind klassische Werte wie Ruhe, Entspannung und weite Landschaft. Davon gibt es viel in Ostfriesland.

Mit karnevalsfreien Zonen haben die ostfriesischen Inseln und die niedersächsischen Küstenorte in den vergangenen Jahren erfolgreich geworben. Das kommt bei Jecken- und Kamelle-Geschädigten aus Nordrhein-Westfalen gut an. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Kurzurlauber aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland erwartet, die die Stille und weite Landschaft im Nordwesten suchen. So ganz ohne Karneval geht es aber auch dort nicht mehr zu.

Im Nordseeheilbad Esens-Bensersiel wird doch tatsächlich "Karnevalsbasteln" am kommenden Freitag (24. Februar) angekündigt. "Karneval im Pferdestall" gibt es in Schortens/Heidmühle. Auch am Rosenmontag sind vereinzelt Karneval- und Faschingveranstaltungen geplant. "Diese Angebote richten sich jedoch vor allem an Kinder und Einheimische, die sonst wenig mit Karneval zu tun haben", sagte Imke Wemken von der Tourismusgesellschaft Ostfriesland.

Dagegen sollen Karnevalsmuffel wieder bei klassischen Küstenthemen zu Ruhe und Entspannung finden: "Der Nase nach - dem Tee auf der Spur" heißt es bei der Besichtigung einer Teefabrik im ostfriesischen Norden. Eine Mitmachfütterung verbirgt sich hinter der Veranstaltung "Der Ostfriese und das liebe Vieh", wenn Esel, Ziegen, Schaf und Co. im Stall von "Tomtes Hof" versorgt werden. Abends folgt eine Autorenlesung zum Thema "Entschleunigung". Wem es noch zu kalt für Strand- und Wattspaziergänge ist, der nutzt lieber Wellness- und Thalasso-Angebote.

Noch sind Zimmer frei

Noch sind bei den Unterkünften während der Karnevalszeit freie Kapazitäten in allen Kategorien verfügbar, heißt es bei der Tourismusgesellschaft "Die Nordsee" in Schortens (Kreis Friesland). "Das ist für den Termin, die Wettervorhersage an der Nordseeküste und die Wetterlage in den Skigebieten wenig verwunderlich", sagte Geschäftsführerin Carolin Wulke. Weil Urlaube immer kurzfristiger gebucht würden, sei aber noch mit einer anziehenden Nachfrage und einer guten Auslastung zu rechnen.

Überhaupt sehen die Ostfriesland-Touristiker der kommenden Saison optimistisch entgegen. Anlass ist der überraschende Erfolg ihres Internet-Videos "Ostfriesland second" als satirische Antwort auf die "America first"-Forderung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Allein 1,7 Millionen Facebook-Nutzer riefen den knapp fünfminütigen Clip auf, in dem augenzwinkernd die Vorzüge der maritimen Landschaft mit Leuchttürmen, Zugbrücken, Fischkuttern und Strandkörben angepriesen werden. "Die Reaktionen im Netz sind durchweg positiv", freut sich Wemken. "Das Image Ostfrieslands kommt gut an, da bleibt was hängen."

