Rettungshunde-Casting: Tiere und Besitzer wollen Lebensretter werden

Zwölf Tiere stellen Fähigkeiten unter Beweis

+ © dpa Rettungshund Louy macht sich am Rande einer Prüfung an einer aufgefundenen Person bemerkbar. © dpa

Braunschweig - Bei einem Casting für Rettungshunde haben zwölf Tiere am Sonntag ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die Johanniter-Unfallhilfe testete vor allem das Verhalten der Tiere in besonderen Situationen: In den Prüfungen rollte zum Beispiel eine Tonne auf die Tiere zu, sie müssen mit lauten Geräuschen oder nahem Feuer zurechtkommen, wie eine Sprecherin der Johanniter sagte.