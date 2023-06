Luxus-Camping beim Festival: So sieht es im Hurricane-Resort aus

Von: Sigi Schritt

Dies ist die Welt der Luxus-Camper auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel: Sie haben zum Teil vierstelligen Betrag ausgegeben, um auf einem besonderen Resort-Platz nahe dem Veranstaltungsgelände zu wohnen. Astrid zeigt, wie ihr Zelt mit den fertig gemachten Betten aussieht. Von ihrem Platz aus sind es nur wenige Schritte zum Supermarkt, der in einem Schützenfest-Zelt untergebracht ist. In der Nähe: das DRK mit der Notfallseelsorge der evangelischen Kirche, die Polizei und der Eingang zum Bühnengelände. Und in der Bühnen-Nähe gibt es für jeden Geschmack die passenden Speisen und Getränke.

1 / 57 Hurricane Resort 2023: Fotos vom Luxus-Camping beim Festival © Sigi Schritt

