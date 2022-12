Ministerpräsident Weil plädiert bei Rentendebatte für Modell „Teil-Ruhestand“

Von: Fabian Pieper

Stephan Weil © Michael Matthey/DPA

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich in die Rentendebatte eingeschaltet. Er schlägt ein flexibleres Model als das von Bundeskanzler Olaf Scholz vor.

Hannover – Vor wenigen Tagen hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, er wolle sich für eine Reduzierung der Anzahl an Frührentnern einsetzen. Damit trat der SPD-Politiker eine öffentliche Debatte los und erntete viel Unverständnis. Jetzt hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eingeschaltet. Er schlägt ein anderes Modell vor.

Gegenüber dem Tagesspiegel äußerte sich Weil am Dienstag, er bevorzuge „ein System, in dem Menschen ab einem bestimmten Alter selbst entscheiden, wie lange und wie viel sie arbeiten wollen“. Damit brachte er ein flexibleres Modell als das seines Partei-Freundes ins Spiel. „Wer nicht mehr weiter arbeiten kann oder will, muss auch früher gehen und von seiner Rente leben können.“ Laut Weil handele es sich bei diesem „Teil-Ruhestand“ um einen flexiblen Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Rente.

Bundeskanzler Olaf Scholz will weniger Frührentner in Deutschland

Am Wochenende hatte Bundeskanzler Scholz mit seinen Äußerungen die bereits zu Beginn der Ampel-Koalition geäußerten Pläne aufgenommen, mit den Sozialpartnern einen Dialog darüber zu führen, wie ein längerer Verbleib in der Erwerbstätigkeit einfacher verwirklicht werden könne; eine Anhebung des Renteneintrittsalters hatte die Regierung hingegen ausgeschlossen. FDP-Vize Johannes Vogel hingegen plädiert für das schwedische Modell.

Nach aktueller Rechtslage wird die Altersgrenze bis 2031 schrittweise von 65 Jahren auf 67 Jahre angehoben. Ökonomen fordern immer wieder die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre – dabei liegt Deutschland beim Renteneintrittsalter im europäischen Vergleich bereits weit vorne. Viele Arbeitnehmer scheiden hingegen bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus, heißt es in einem Bericht des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) – obwohl in vielen Bereichen Personal- und Fachkräftemangel herrscht. Sie nehmen damit einen Abzug der Rente in Kauf, der sie am Ende bis zu 14,4 Prozent ihrer Monatsrente kosten kann.