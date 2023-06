ADAC warnt vor Reisewelle aus NRW: Diese Autobahnen sind am Wochenende betroffen

Stau in Niedersachsen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Adriano D'Adamo schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Diese Woche könnte für Autofahrer in Niedersachsen und Hamburg stressig werden. Der ADAC warnt vor langen Staus wegen mehrerer Reisewellen im Norden.

Bremen – Der ADAC hat eine Warnung für die Autobahnen diese Woche ausgesprochen. Urlauber aus Skandinavien und eine Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen sollen viel Stau sorgen. Vor allem am Wochenende soll es besonders voll werden auf den Autobahnen. Viele Strecken in Niedersachsen und Hamburg werden dann mutmaßlich zum Nadelöhr. Bereits am letzten Juni-Wochenende war im Norden viel los auf den Straßen.

+ Der ADAC warnt vor viel Stau diese Woche. © IMAGO/Joeran Steinsiek

Stau auf der Autobahn: Diese Strecken sind davon betroffen

Ab dem 1. Juli tritt aus diesem Grund ein Lkw-Fahrverbot in Kraft und gilt bis Ende August – es gilt allerdings nur samstags zwischen 7 und 20 Uhr. Besonders am Freitag (30. Juni), Samstag (1. Juli) und Sonntag (2. Juli) soll es aufgrund der Reisewellen stressig für Autofahrer werden. Die folgenden Strecken im Norden sind in beide Richtungen davon betroffen:

Alle Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A1: Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2: Dortmund - Hannover

A7: Hamburg - Flensburg

A7: Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A24: Berlin - Hamburg

A31: Bottrop - Emden

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

In vielen europäischen Ländern haben die Ferien bereits begonnen. Das betrifft auch Urlauber, die aus dem Norden in den Süden unterwegs sein werden. Unter anderem werden die Grenzen zu Ländern wie Österreich und der Schweiz voraussichtlich sehr stark befahren sein. Der ADAC geht auch von verlängerten Fahrzeiten auf den Fernstraßen nach Italien, Kroatien und Frankreich aus, vor allem in Richtung der Küsten.

Die Stau-Ausweichrouten in Tirol in den Bereichen Kufstein und Innsbruck sind an allen Wochenenden bis Mitte September für den Durchgangsverkehr gesperrt. Italienurlauber müssen sich deswegen auf mehr Stau auf der Autobahn einstellen.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Joeran Steinsiek