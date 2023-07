Schlammlöcher statt Deichbrand-Ausfahrt: Wetter macht Festival-Abreise zur Glückssache

Von: Marvin Köhnken

Seit Samstag regnet es auf dem Deichbrand. Am Sonntag reisen einige Fans ab. Doch ganz einfach ist das nicht. Wege und Gelände-Ausfahrten sind arg mitgenommen.

Wanhöden – Das Deichbrand-Festival hat sich im Lauf des Wochenendes in eine Schlammschlacht sondergleichen verwandelt. Sowohl der Samstag als auch die Nacht auf Sonntag waren verregnet. Und auch der Sonntag selbst zeigt sich ungemütlich. Konkrete Folge hat das vor allem für alle, die schon an diesem Tag abreisen wollen.

Das Deichbrand-Team hat das Problem natürlich auch erkannt und rät dazu, das Festival erst am Montag zu verlassen. Dann soll die Situation laut aller Vorhersagen besser sein – und das Gelände weniger schlammig. „Fahrt also am besten so spät wie möglich oder direkt erst morgen Vormittag, dann kommt ihr am besten wieder von den Flächen“, heißt es unter anderem bei Instagram.

Feiern, was das Zeug hält: Das Deichbrand-Festival 2023 ist trotz viel Regen gelungen. © Lars Penning/dpa

An vielen Stellen versuchen die Veranstalter Sägespäne auf den Hauptwegen und den Ausfahrten zu verteilen. In Zusammenarbeit mit der Polizei soll so eine geordnete Abreise möglich gemacht werden. Einige Autos blieben einem Polizeisprecher zufolge im schlammigen Boden stecken und mussten mit Treckern befreit werden. „Die Situation ist schwierig“, sagte er am Sonntagmittag. Der Veranstalter tue sein Möglichstes, Ein- und Ausfahrten zu befestigen.

Deichbrand-Festival „ausgesprochen friedlich“, aber sehr nass

Laut dem Polizeisprecher verlief das Festival „ausgesprochen friedlich“. Bis zum Samstagabend seien 50 Straftaten verzeichnet worden, weniger als im Vorjahr. Der Klassiker unter den Straftaten sei das Erschleichen von Leistungen gewesen, indem Menschen versuchten, ohne Bändchen auf das Musikfestival zu gelangen.

Das Deichbrand hatte neben viel Regen und einem vielfältigen Musikprogramm auch einige ungeplante Dinge zu bieten. So fiel beim Auftritt der Band Tokio Hotel am Freitag die Technik aus. Die Gruppe um Bill und Tom Kaulitz entschuldigte sich bereits mehrfach für den Abbruch ihres Konzerts. Aktuell wird geprüft, ob die Band ihren Auftritt beim Deichbrand bald nachholen kann.

Parshad zu Gast bei Aldi: Die Influencerin hat weder auf ihren Social-Kanälen noch auf dem Deichbrand Berührungsängste. © Lia Stoike

Neben der Bühne sorgten einige Stars abseits der Musik für Aufsehen. So hatte sich Tom Kaulitz‘ Frau Heidi Klum mehrfach vom Deichbrand gemeldet und begleitete ihren Ehemann sogar bis auf die Bühne. Und auch der Aldi-Markt auf dem Gelände wurde zur Internet-Bühne. Dort nämlich hatte sich Influencerin Parshad blicken lassen.