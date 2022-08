Unwetter-Warnung für Niedersachsen und Bremen verlängert

Von: Johannes Nuß

Unwetter-Warnung für Niedersachsen und Bremen. Schwere Gewitter und Starkregen ziehen laut Wetterdienst auf. Bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sind möglich.

Update von Freitag, 26. August 2022, 19:30 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetter-Warnung für Norddeutschland verlängert: Bis 18:00 Uhr drohten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern extreme Gewitter, teilte der DWD am Freitagnachmittag mit. Dabei gäbe es teils extrem heftigen Starkregen mit Niederschlägen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen und auch Hagel.

Warnung vor Unwetter über Niedersachsen und Bremen – Gewitterzelle zieht Richtung Süden

Update von Freitag, 26. August 2022, 16:00 Uhr: Eine Gewitterzelle zieht über das nordwestliche Niedersachsen und Bremen Richtung Süden. Laut Deutschem Wetterdienst besteht noch bis 16:30 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung mit Gewittern und Starkregen für die Region. Zudem können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 70 km/h auftreten.

Warnung vor Unwetter über Niedersachsen und Bremen – 100 Liter Regen in 24 Stunden

Update von Freitag, 26. August 2022, 12:11 Uhr: Im Laufe des Vormittags hat der Deutsche Wetterdienst seine Vorhersage für das Wetter heute in Niedersachsen und Bremen noch einmal verschärft. Demnach wird es besonders östlich der Weser in Norddeutschland ungemütlich. Es wird weitverbreitet mit Regenfällen und heftigen Gewittern gerechnet, örtlich kann es Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben.

Wetter Freitag in Niedersachsen und Bremen: Starkregen und Sturmböen mit bis zu 75 km/h erwartet

Erstmeldung von Freitag, 26. August 2022, 09:58 Uhr: Hannover/Bremen – Tief „Melissa“ verharrt über Deutschland, Niedersachsen und Bremen und beendet im Laufe des Freitags den Hochsommer vorläufig im Nordwesten. Das Wetter wird heute in Niedersachsen und Bremen feucht und schwül.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, werden ab dem Freitagvormittag, 26. August 2022, starke Gewitter mit Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten hinwegfegen. Erwartet werden heftige Niederschlagsmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, es kann dabei auch heftige Hagelschauer geben.

Heute, am Freitag, 26. August 2022, werden heftige Regenfälle und Unwetter in Bremen und Niedersachsen erwartet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ab dem Freitagnachmittag schlagen die Gewitter dann in Unwetter um, besonders die östliche Hälfte von Niedersachsen wird davon betroffen sein. Der DWD warnt vor Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern in den Abendstunden. Örtlich kann es auch bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden geben. Es werden heftige Gewitter und stundenlanger Starkregen erwartet. Trotz heftiger Regengüsse warnt der DWD weiterhin vor Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens. In der Nacht ziehen die Unwetter schließlich weiter in Richtung Ostdeutschland.

Unwetter in Niedersachsen und Bremen: Örtlich bis zu 100 Liter Regen in 24 Stunden

Die Temperaturen werden am Freitag in Bremen und Niedersachsen zwischen 26 und 30 Grad liegen. Abgesehen von Gewitterböen wird ein schwacher östlicher Wind erwartet. Zwischen Weser und Ems dreht der Wind auf Nordwest, während an der Nordseeküste zunehmend mäßiger bis frischer Nordwestwind erwartet wird. Die Höchsttemperaturen in der Nacht liegen bei 17, die Tiefstwerte im Emsland um 14 Grad.

Der Samstag, 27. August 2022, zeigt sich in Niedersachsen und Bremen von seiner etwas besseren Seite. Zwar treten im Osten von Niedersachsen weiterhin Schauer und örtlich auch Gewitter auf, im restlichen Land wechseln sich Sonne und Wolken aber ab. An der Nordsee wird es im Verlauf des Tages freundlicher, die Temperaturen liegen zwischen 23 Grad in Emden und 26 Grad in Wolfsburg. Im ganzen Land weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der auf den ostfriesischen Inseln etwas auffrischt.

In der Nacht zu Sonntag, 28. August 2022, frischt es weiter auf. Es wird teilweise wolkig, teilweise klar. Die Nacht bleibt in den meisten Landesteilen trocken, die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad, örtlich kann es auch bis auf 12 Grad abkühlen. Erwartet wird vom DWD ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest bis Nord.

Wetter heute in Niedersachsen und Bremen: Der Sonntag zeigt sich freundlich mit bis zu 23 Grad und Sonne

Der Sonntag selber zeigt sich dann schließlich von seiner freundlichsten Seite mit angenehmen Temperaturen um 23 Grad in Bremen und Niedersachsen. Auf den Inseln in der Nordsee und im Harz klettert das Thermometer bis auf angenehme 20 Grad, in ganz Bremen und Niedersachsen soll es Sonntag trocken bleiben.

Die Nacht zum Montag, 29. August 2022, wird locker bis stark bewölkt. In den Küstengebieten von Niedersachsen können vereinzelt Schauer auftreten, die Tiefstwerte liegen um 15 Grad, im Landesinneren bei 9 bis 13 Grad.