Rechtschreibfehler kostet 1500 €: Grüne-Politikerin schreibt Niedersachsen falsch

Von: Sebastian Peters

Teilen

Rund 600 Wahlplakate hängen in Hannover mit dem peinlichen Fehler. © Melissa Erichsen

Niedersachsen ohne zweites „s“. Peinlicher Rechtschreibfehler auf Wahlplakat sorgt für ärgerliche „Werbung“ für Grünen-Spitzenkandidatin.

Hannover – Jeder macht mal einen Fehler. Mag dieser auch nur so klein sein. Aber auf offiziellen Wahlplakaten für die Landtagswahl in Wahlkreis Hannover-Mitte sollten keine Fehler mehr vorhanden sein. Insbesondere nicht, wenn es um die Schreibweise des Bundeslandes geht, in dem man kandidiert. Aber genau das ist der Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie aus Hamburg passiert.

Julia Willie (Grünen-Spitzenkandidatin): Rechtschreibfehler auf Wahlplakat – Bundesland falsch geschrieben

„Für Niedersachen“ – hier fehlt ein „s“ im Bundesland. Mit Korrekturstickern soll der Fehler nun korrigiert werden. © Melissa Erichsen/dpa

Auf rund 600 gedruckten Wahlplakaten wurde bei Niedersachsen einfach das zweite „s“ vergessen. Also Niedersachsen. Ein kleiner Fehler, der bares Geld kostet. Nun sollen nämlich Korrekturstickern gedruckt werden. Das fehlende „s“ soll somit einfach aufgeklebt werden. Kostenpunkt rund 1500 €. Die Partei bezahlt. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.