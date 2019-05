Großrazzia in der Drogenszene: Polizei nimmt fünf Personen fest

450 Beamten haben am Mittwochmorgen eine breit angelegte Razzia durchgeführt. Einer der Haupttäter soll über Jahre hinweg mehr als zwei Tonnen Marihuana geschmuggelt haben.

Hannover - Fahnder haben in Hannover einen 28-Jährigen festgenommen, der mehr als zwei Tonnen Marihuana im Wert von 2,6 Millionen Euro eingeschmuggelt und verkauft haben soll. Bei einer Razzia mit 450 Beamten wurden am Mittwochmorgen 57 Wohnungen und ein türkisches Café in Stadt und Region Hannover sowie in Nienburg und Südniedersachsen durchsucht, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Dabei wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rauschgift in noch unbekannter Menge sichergestellt.

Der 28-jährige Türke soll seit mindestens drei Jahren Drogen mithilfe niederländischer und spanischer Lieferkontakte eingeführt und damit Abnehmer unter anderem im Großraum Hannover beliefert haben. Spezialeinheiten der Polizei verhafteten insgesamt fünf Männer.

Zweiter Haupttäter neben dem 28-Jährigen ist nach den Ermittlungen von Polizei und Zoll ein 31-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge, der sich um den Weiterverkauf gekümmert haben soll. Nachdem beide Männer sich zerstritten, sollen beide den Handel seit Januar dieses Jahres jeweils eigenständig weiterbetrieben haben. Als weiterer Verkaufshelfer diente ein 24-Jähriger aus Hannover. Er wurde ebenso verhaftet wie zwei 27 und 28 Jahre alte Abnehmer des Rauschgifts aus Wunstorf.

Rauschgift in Paketen verschickt

Der Hauptverdächtige ließ sich über unverdächtig erscheinende Anschriften das Rauschgift offenkundig in Paketen schicken. Seine Rauschgiftgeschäfte soll der 28-Jährige überwiegend über einem von seiner Familie betriebenem Café im Stadtteil Vahrenheide in Hannover abgewickelt haben. Nach den monatelangen Ermittlungen der Fahnder befand sich dort der Schwerpunkt der Drogengeschäfte. Selbst die Postanschrift eines Fußballvereins wurde laut LKA genutzt, um die Drogenpakete in Empfang zu nehmen.

Auf die Spur des Schmuggels kamen die Fahnder nach einem Hinweis aus den Niederlanden, wo Fahndern aufgefallen war, dass sich ein Deutscher dort regelmäßig mit Rauschgift eindeckt. Den Umfang des Schmuggels, der nach den Ermittlungen im Juni 2016 begann, rechneten die Beamten aus der Summe der von Paketdienstleistern angelieferten Sendungen und deren Gewicht hoch, so die Staatsanwaltschaft.

