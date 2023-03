Großkontrolle an B75: Drogen und Waffen – Polizei zieht Hunderte Autofahrer raus

Von: Dierk Rohdenburg, Fabian Raddatz

Großkontrolle am Freitagabend: Die Polizei stoppte Hunderte Autofahrer auf der B75 in Delmenhorst. Dabei fanden sie offenbar auch Drogen und Waffen.

Delmenhorst – Auch Spürhunde und eine mobile Röntgenanlage kamen zum Einsatz: Gemeinsam mit dem Zoll und Ämtern der Stadtverwaltung führte die Polizei Delmenhorst am Freitagabend, 25. März 2023, eine Großkontrolle auf der B75 in Delmenhorst durch. Dazu leiteten die Einsatzkräfte den gesamten Verkehr um, der aus Bremen kam.

Stopp, Kontrolle: Die Polizei kontrollierte am Freitagabend Hunderte Autofahrer auf der B75 in Delmenhorst. © Nord-West-Media TV

Hunderte Autofahrer gerieten an diesem Abend in die umfassenden Kontrollen auf dem TÜV-Gelände an der Annenheider Straße. Der Rückstau war Berichten zufolge immens: Mehrere Autos wurden demnach wegen unterschiedlichster Mängel aus dem Verkehr gezogen. Auch Drogen und Waffen stellten die Beamten sicher, heißt es.

Polizei-Großkontrolle an B75: Drogen und Waffen – TÜV legt Fahrzeuge still

An der von Verantwortlichen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch organisierten Kontrolle waren insgesamt 150 Personen beteiligt. Die örtlichen Einsatzkräfte wurden dabei von weiteren Angehörigen der Polizeidirektion Oldenburg, anderen Polizeidirektionen aus Niedersachsen, dem Landeskriminalamt Niedersachsen, der Landespolizei Bremen, der Bundespolizei und dem Zoll unterstützt. So waren beispielsweise Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde, ein mobiles Labor zur Untersuchung von aufgefundenen Substanzen und ein Röntgenmobil im Einsatz.

Auch eine Richterin und ein Staatsanwalt vor Ort

An der Kontrolle beteiligt waren außerdem eine Richterin und ein Staatsanwalt, die vor Ort unaufschiebbare strafprozessuale Maßnahmen anordnen konnten. Zwei Ärzte unterstützten die Maßnahmen, indem vor Ort Blutproben von möglicherweise fahruntüchtigen Personen entnommen wurden.

Bis Samstag, 25. März, 1 Uhr, wurden insgesamt 450 Fahrzeuge und 600 Insassen kontrolliert. Mit dem festgestellten Fahrzeugverkehr und den dazugehörigen Personen sollen Zusammenhänge zu beispielsweise Eigentums- und Rauschgiftkriminalität, ausländerrechtlichen Verstößen und Zoll- und Steuervorschriften hergestellt werden. Darüber hinaus wurde bei jeder Kontrolle die Fahrtüchtigkeit und Verkehrssicherheit überprüft.

Insgesamt wurden 34 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 54 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Gegen drei Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Sie wiesen vor Ort einen Atemalkoholwert von über 1,09 Promille auf, der eine absolute Fahruntüchtigkeit begründen ließ. Bei neun weiteren Fahrern bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben könnten. Auch ihnen musste für die weitere Beweisführung eine Blutprobe entnommen werden. In allen zwölf Fällen war die Weiterfahrt beendet.

In zehn Fällen wurden bei den kontrollierten Personen geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Zwei Männer haben gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen, weil bei ihnen Testosteron gefunden wurde, für deren Besitz sie keine medizinische Notwendigkeit nachweisen konnten.

Sechs Personen haben gegen das Waffengesetz verstoßen, weil sie verbotene Gegenstände mit sich führten. Zugriffsbereit wurden unter anderem eine Machete, ein sogenannter Totschläger und ein Teleskopschlagstock gefunden.