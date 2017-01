Zigaretten adé - zehn Jahre nach dem Rauchverbot in Kneipen

Nichtraucherschutzgesetz

Hannover - Kaum ein Thema spaltet die Gemüter der Deutschen so sehr wie das Rauchen. Jeder hat eine Meinung dazu - denn fast jeder ist betroffen, sobald er am sozialen Leben teilhaben will. Besonders hoch kochte die Stimmung vor bald zehn Jahren.

Im Juli 2007 beschloss die Bundesregierung ein neues Nichtraucherschutzgesetz. Darin hielt sie die Bundesländer an, Regeln für das Rauchen in Kneipen aufzustellen. Der Aufschrei in der Branche war riesig. „Das Argument war, dass ein Ver:bot vor allem den kleinen Eckkneipen den Rest geben werde", erinnert sich Christopher Lück, Sprecher des Gaststättenverbands Dehoga.

Viele Gaststätten mussten umbauen

Nach und nach nahmen die Länder die Gaststätten beim Thema Rauchen an die Kandare. Und in der Tat seien die Umsätze in der Gastronomie zunächst eingebrochen, berichtet Lück: „Viele mussten umbauen, weil die Gesetze einen Raucherraum vorsahen." Beziffern ließen sich die Verluste allerdings nicht genau. „Wirtschaftlich hat sich die Lage wieder eingependelt", fährt er fort. Inzwischen haben alle Bundesländer ein mehr oder weniger striktes Rauchverbot in Kneipen umgesetzt.

Was hat das Gesetz bewirkt?

Zunächst einmal stiftete es Verwirrung. „Damals hat die Tabakindustrie durchgesetzt, dass die konkrete Ausgestaltung den Ländern überlassen wird", sagt Siegfried Ermer. Er ist Bundesvorsitzender des Vereins Pro Rauchfrei, einer der größten Nichtraucher-Initiativen in Deutschland. Diese föderalistische Hintertür habe dazu geführt, dass das Rauchverbot in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt werde. „Am konsequentesten haben es Nordrhein-Westfalen, Bayern und das Saarland umgesetzt", erklärt Ermer. Tatsächlich herrscht dort in allen Gaststätten und Kneipen absolutes Rauchverbot - auch in den kleinen Eckkneipen.

In Niedersachsen und Bremen sind Gesetze sehr lasch

Wer am Wochenende durch die Düsseldorfer Altstadt läuft, sieht vor jeder Bar die Rauchergruppen stehen. In Hannover ist das Bild ein anderes. Hier haben längst nicht alle Kneipen ein Rauchverbot. „In Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg sind die Gesetze sehr lasch", klagt der Pro-Rauchfrei-Vorsitzende. Aus Sorge davor, dass die kleinen Eckkneipen noch schneller verschwinden als ohnehin schon, hat der niedersächsische Gesetzgeber Einrichtungen mit einer Größe von weniger als 75 Quadratmetern vom Rauchverbot ausgenommen. Die Auflagen: Zutritt ab 18 Jahren und kein Essensangebot.

Zahl der Bars ist gestiegen

Für die Kontrollen sind die Kommunen zuständig. „Im Verhältnis zu der großen Zahl an Einrichtungen, in denen das Rauchen erlaubt ist, werden in Hannover nur wenige Verstöße bekannt", teilte ein Sprecher der Stadt mit. Aufgehalten wurde das Kneipensterben durch solche Ausnahmen indes nirgendwo. Laut den aktuellsten Daten des Dehoga ist die Zahl der Schankwirtschaften zwischen 2008 und 2014 deutschlandweit um mehr als 7.000 auf rund 32.000 gesunken. „Das Rauchverbot ist dafür nur ein Grund von vielen", sagt Dehoga-Sprecher Christopher Lück. „Die Eckkneipe stirbt auch deshalb, weil das kommunikative Element bei den jungen Leuten nicht mehr eine so wichtige Rolle spielt wie früher. Die wollen Entertainment, die wollen ‚Life-Style‘." Die Zahl der Bars stieg im selben Zeitraum um mehr als 200 auf deutschlandweit knapp 2.000. Rund zehn Jahre nach dem Bundesgesetz ist die hitzige Diskussion abgekühlt.

Hintergrund

Das Bundesnichtraucherschutzgesetz (BNichtrSchG) vom Juli 2007 verbietet das Rauchen in öffentlichen Einrichtungen des Bundes. Viele Kneipen fanden daraufhin kreative Lösungen - etwa, indem sie sogenannte Raucher-Clubs gründeten. Wer rein wollte, musste eine Club-Mitgliedschaft unterschreiben. Auch die sogenannten Helmut-Parties waren ein Versuch, Rauchverbote zu umgehen. Dabei organisierten Kneipen als privat deklarierte Veranstaltungen, benannt nach dem verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Zugang dazu hatte dennoch jeder.

