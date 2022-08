Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf A2

Von: Fabian Raddatz

Teilen

260 statt 130: Die Polizei stoppte den Raser an der A2, er war in einem Leasingwagen unterwegs. (Symbolbild) © dpa

Er war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben einen Raser an der Autobahn 2 gestoppt.

Bad Eilsen/Holtrup – Einen zwischenzeitlich doppelt so schnell wie erlaubt fahrenden Raser haben Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an der Autobahn 2 gestoppt. Der 50-Jährige war zunächst einer Streifenwagen-Besatzung an der Anschlussstelle Bad Eilsen aufgefallen, wie die Beamten am Sonntag berichteten.

Nach Aufnahme der Verfolgung in Richtung Dortmund habe die Tachonadel dann bei bis zu 260 Kilometern pro Stunde gestanden – erlaubt seien nur 130 Kilometer pro Stunde gewesen. „Das verwendete Einsatzfahrzeug war auch stark motorisiert“, erklärte eine Polizeisprecherin in Hannover. Es habe bei konstantem Abstand diese hohe Geschwindigkeit gemessen.

Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf A2

Im weiteren Verlauf seien Kollegen aus NRW zur Hilfe gekommen, bei Porta Westfalica verließ der Mann den Angaben zufolge schließlich die A2. In Holtrup wurde er festgenommen - dabei kam heraus, dass er in einem Leasingauto unterwegs war, das er schon länger hätte zurückgeben müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines illegalen Rennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rasend schnell auf der A2 unterwegs war auch ein Tschechen-Millionär. Er heizte mit seinem Bugatti mit 417 km/h über die Autobahn. Die Aktion hielt er in einem Video fest.