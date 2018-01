Eminem kommt nach Hannover - Karten ab Freitag im Vorverkauf

Einziges Konzert in Deutschland

Hannover - Die Rap-Legende Eminem kehrt nach 14 Jahren Pause auf die deutsche Bühne zurück. Auf seiner Revival Tour spielt er sein einziges Konzert in Deutschland auf dem Messegelände in Hannover am 10. Juli 2018.