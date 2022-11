Räuber wollen Pizza statt Geld: Pizzeria-Chef vertreibt sie mit Pizza-Schieber

Von: Fabian Raddatz

Dharmender Pingal betreibt die Pizzeria an der Wersener Straße bereits seit über 25 Jahren. © Nord-West-Media TV

Überfall der besonderen Art: Zwei bewaffnete Räuber forderten Pizzas. Doch sie hatten die Rechnung ohne den Restaurant-Betreiber gemacht.

Osnabrück – Es ist der wohl kurioseste Raubüberfall des Jahres: Zwei maskierte Räuber betraten am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr, in Niedersachsen die Pizzeria Alberto in Osnabrück. Nur der 56-jährigen Geschäftsinhaber war noch da. Die Unbekannten bedrohten ihn mit vorgehaltener Schusswaffe.

Doch an dieser Stelle beginnt der Überfall kurios zu werden: Statt Bargeld fordern die Täter plötzlich Pizzas. Doch die Möchtegern-Pizza-Räuber haben die Rechnung ohne den Chef gemacht. Denn der greift nach seinem Pizza-Schieber und schlägt damit auf die Angreifer ein. Das Duo nimmt Reißaus und verschwindet zwischen den gegenüberliegenden Hochhäusern.

Pizza-Bäcker schlägt Räuber in die Flucht: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Beide Räuber waren männlich, trugen blaue OP-Masken und wirkten auffallend jung – etwa 16 Jahre. Der eine war von korpulenter Statur, zirka 1,60 Meter groß, trug eine schwarze glatte Jacke und schwarze Cargohose. Der andere wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben, sehr schlank, mit schwarzer Winterjacke und schwarzer Cargohose.

Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter 0541/327-2215 oder -3603 entgegengenommen.