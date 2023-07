„Hätte ich nicht für möglich gehalten“: Bürger sammeln riesige Summe nach Radlader-Tragödie

Von: Marcel Prigge

Nach dem tödlichen Unfall in Toppenstedt wird im Internet zu Spenden aufgerufen. Ein voller Erfolg, in dem eine immense Summe zusammenkommt.

Toppenstedt – Es ist ein Abend, den viele Familien nicht vergessen werden. Am Samstag, 24. Juni 2023, ist es während eines Zeltlagers für Kinder zu einem tödlichen Unfall in Toppenstedt (Landkreis Harburg) gekommen. Ein Kind und ein Erwachsener starben. In einer Spendenaktion wurden Menschen dazu aufgerufen, die Hinterbliebenen und die Familien von weiteren verletzten Kindern zu unterstützen. Mit einem riesigen Erfolg.

Nach tödlichen Unfall in Toppenstedt: Bürger sammeln Spenden nach Radlader-Tragödie

„Liebe Toppenstedter und Mitfühlende aus den umliegenden Dörfern, wir trauern alle um den verstorbenen Familienvater und den verstorbenen kleinen Jungen.“ Das schreibt Sandra Völker auf der Spendenseite gofundme.com. Sie ruft zur Unterstützung auf, denn „gemeinsam möchten wir den hinterbliebenen Familien des tragischen Unfalls helfen, um die bevorstehenden Kosten etwas abzufangen.“

Blumen, Stofftiere und Kerzen liegen vor dem Haus der Gemeindeverwaltung Toppenstedt. Bei einer Fahrt mit einem Radlader sind ein kleiner Junge und ein erwachsener Mann tödlich verunglückt. Im Internet wurden Menschen zu Spenden aufgerufen – mit vollem Erfolg, wie sich zeigt. © Gregor Fischer/dpa

Was war passiert? Am Samstagabend sind im Rahmen eines Zeltlagers mehrere Kinder und ein Erwachsener in einer Gitterbox auf einem Radlader mitgefahren. Diese fiel aus rund drei Metern Höhe herunter. Ein fünfjähriger Junge und ein 39-jähriger Familienvater wurden dabei getötet, zehn weitere Kinder verletzt. Sieben von ihnen schwer, vier mussten Hubschraubern in Kliniken geflogen werden. Mittlerweile sind alle Kinder nach dem Radlader-Unglück außer Lebensgefahr.

Mehr als 125.000 Euro: Spendensammlung für Hinterbliebene und Verletzte ein voller Erfolg

Eine Tragödie. Doch die Bereitschaft zu helfen scheint groß zu sein. Das ursprüngliche Ziel – 10.000 Euro pro Familie – sei direkt über Nacht erreicht worden, teilt Völkner mit. Mittlerweile haben sich mehr als 1600 Menschen beteiligt – mehr als 125.000 Euro sind zusammengekommen.

„Dass es nun so weite Kreise zieht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Mich berührt der Zusammenhalt sehr und ich möchte mich nochmal für jede einzelne Spende bedanken“, beschreibt Völkner ihre Gefühle. Sie hätte nur einen kleinen Beitrag leisten wollen, um irgendwie zu helfen. Jetzt sei sie überwältigt von den großzügigen Spenden.

Den beiden hinterbliebenen Familien wolle sie je 45 Prozent des Geldes zukommen lassen. Die übrigen zehn Prozent erhalten die Kinder, die bei dem Unfall verletzt wurden.