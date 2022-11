Radfahrerin stößt mit Auto zusammen – wird schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz

Wie die Polizei berichtet, kam die Frau nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt.

Delmenhorst – Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Die 58-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst fuhr am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 09:00 Uhr auf den Heidkruger Weg in Richtung Bahnhof. In gleicher Richtung war ein 92-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw unterwegs. Er wollte die Frau überholen, übersah aber, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach links in die Ellernstraße abbiegen wollte.

Wie die Polizei berichtet, kam die Frau nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

