Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Hannover - Drei Radfahrer sind innerhalb von zwei Tagen bei Unfällen in Niedersachsen getötet worden.

Am Mittwoch wurde ein 48-Jähriger in Hannover von einem abbiegenden Baustellen-Fahrzeug überrollt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann auf einem Radweg und wollte an einer Kreuzung die Straße überqueren. Ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah ersten Ermittlungen zufolge den Radfahrer beim Abbiegen, es kam zum Zusammenstoß. Ersthelfer kümmerten sich um das Unfallopfer; ein zufällig anwesender Rettungsassistent der Bundeswehr begann sofort mit der Wiederbelebung, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Der Radfahrer starb jedoch noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Erst am Dienstag war eine 16 Jahre alte Radfahrerin in Rotenburg/Wümme bei einem Lkw-Unfall getötet worden. Sie war mit ihrem 19-jährigen Bruder auf einem Radweg unterwegs, als beide von einem Lastwagen mit Anhänger erfasst wurden, der aus einer Seitenstraße kam. Die 16-Jährige geriet unter das Fahrzeug und starb später im Krankenhaus. Ihr Bruder wurde leicht verletzt.

Ebenfalls am Dienstag starb eine 73 Jahre alte Radfahrerin im Heidekreis beim Zusammenstoß mit einem Transporter. Die Frau war auf einem Radweg bei Rethem unterwegs und hatte nach Polizeiangaben plötzlich die Fahrbahn überquert. Dabei wurde sie von dem Lieferwagen erfasst. Der ebenfalls 73 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa