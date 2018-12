Kronzeuge berichtet im Terrorprozess gegen Abu Walaa von Radikalisierung

Ein Belastungszeuge verdeckt neben seinem Verteidiger Burkhard Benecken sein Gesicht in einem Gerichtssaal im Oberlandesgericht. Der Zeuge soll von diesem Dienstag an gehört werden. Es handelt sich um einen der verurteilten jugendlichen Attentäter auf den Essener Sikh-Tempel im Jahr 2016 mit drei Verletzten. Im Hintergrund steht Abu Walaa (Mitte), mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Links steht sein Verteidiger Peter Krieger.

© dpa/Holger Hollemann