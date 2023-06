Prozess gegen Erzieher wegen 116-fachem sexuellen Missbrauchs von Kindern gestartet

Von: Elias Bartl

Ein Erzeiher muss sich seit Freitag wegen 116fachem sexuellem Missbrauch an Kindern eines Kinderdorfes verantworten. © Andre Lenthe

Wegen Missbrauch in über 100 Fällen muss sich seit Freitag ein Erzieher vor dem Landgericht Lüneburg verantworten.

Lüneburg – Vor dem Landgericht Lüneburg hat heute der Prozess gegen einen 63-jährigen Mann begonnen, der sich wegen des 116-fachen sexuellen Missbrauchs und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten muss. Der Angeklagte, ein Erzieher in einem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg, soll sich laut Anklage zwischen 1999 und 2021 an sechs Kindern im Alter zwischen sieben und 13 Jahren vergangen haben, die ihm zur Aufsicht überlassen wurden. Dabei soll er eine Dienstwohnung auf dem Gelände des Kinderdorfs sowie die Zimmer der Kinder und einen Gemeinschaftsfernsehraum genutzt haben.

Prozess in Lüneburg: Erzieher wegen 116-fachem sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt

Im Jahr 2022 flog der Missbrauch auf, als einer der missbrauchten Jungen einem anderen Erzieher von den Taten berichtete. Die Leitung des Kinderdorfs suchte daraufhin sofort das Gespräch mit dem Angeklagten, der daraufhin eine Selbstanzeige erstattete. Heute gab er über seinen Anwalt bekannt, die Taten einzuräumen und ein umfassendes Geständnis ablegen zu wollen. Vor der Öffentlichkeit machte er keine Aussagen. Für die Dauer der Aussage des Angeklagten wurden die zahlreichen Zuhörer von der Verhandlung ausgeschlossen.

Frühere Ermittlungen 2001 gegen den Angeklagten aufgrund fehlender Beweise eingestellt

Bereits im Jahr 2001 gab es Ermittlungen gegen den heute Angeklagten, die jedoch aufgrund fehlender Beweise eingestellt wurden. Wegen des vorliegenden Geständnisses werden vermutlich die Opfer von einer Aussage vor Gericht verschont bleiben. Der Strafprozess in Lüneburg ist auf nur drei Verhandlungstage angesetzt. Lediglich am nächsten Prozesstag wird eine Polizistin als Zeugin aussagen, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Die Jugendkammer des Gerichts hat zudem einen Sachverständigen hinzugezogen. Sollten sich die Anklagepunkte bestätigen, droht dem Angeklagten eine lange Gefängnisstrafe. Derzeit lebt er unter Auflagen in einer Kleinstadt im Osten Deutschlands, da gegen ihn ein ausgesetzter Untersuchungshaftbefehl besteht.