Proteste gegen Bundeskongress von AfD-Nachwuchs

+ © dpa Mit Plakaten und Transparenten protestieren Teilnehmer gegen den Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative. © dpa

Barsinghausen - Gegen die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) haben am Sonntag in Barsinghausen rund 1000 Menschen demonstriert. Sie zogen friedlich vom Bahnhof in das Zentrum der nahe Hannover gelegenen Stadt, wie die Polizei mitteilte.