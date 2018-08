Erst mit einem Bronze-Abzeichen sind Kinder sicher im Wasser unterwegs

Bad Nenndorf - Noch bis Ende des Jahres läuft das Programm „Niedersachsen lernt schwimmen“, das Bronze- und Seepferdchenkurse finanziell fördert.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Landesschwimmverbandes Niedersachsen (LSN) 72 Kurse mit 777 teilnehmenden Kindern unterstützt. Der Migrantenanteil lag bei etwa 15 Prozent. Zudem wurden vier Kurse speziell für Zugewanderte gefördert. „Migrantenschwimmkurse werden selten von Vereinen angeboten, um gleich den Faktor Integration zu beachten“, sagte Dennis Yaghobi vom LSN. Zahlen für dieses Jahr liegen noch nicht vor. Das Programm läuft seit Anfang 2016.

Rund die Hälfte der bewilligten Kurse waren bisher Bronze-Kurse. „Erst als Bronzeabzeichen-Schwimmer kann man sich als wirklich wassersicher bezeichnen“, sagte Yaghobi. Seit Jahresbeginn hat der Verein SC Delphin Salzgitter zum Beispiel sieben solcher geförderten Kurse angeboten. Sie kosten 50 Euro und sind damit günstiger als Kurse anderer Anbieter, zudem kann der Verein mehr Trainer pro Gruppe bereitstellen.

„Das Allerwichtigste ist, dass Eltern möglichst früh ihr Kind anmelden“, betonte Detlef Ostermann, der auch Chef des Kreisschwimmverbandes ist. In der ganzen Region gebe es Wartelisten bei Vereinen. Ostermanns Frau Sabine begleitet als pädagogische Mitarbeiterin Schwimmkurse an Grundschulen in Salzgitter. Vor Kurzem konnten dabei ihr zufolge in einem Jahrgang von 56 Drittklässlern, also Acht- und Neunjährige, 50 noch nicht schwimmen.

dpa