„Boah, das ist krank“: Hohe Preise für Eis und Currywurst frustrieren Urlauber

Von: Lia Stoike

Inflation lässt grüßen: Es ist alles teurer geworden. Das sorgt überall für Frust – auch in Cuxhaven. Jetzt lassen Urlauber ihrem Ärger über Preise freien Lauf.

Niedersachsen – Currywurst mit Pommes, neun Euro: Das sind Preise, auf die sich Urlauber aktuell gefasst machen müssen, warnt ein Urlauber in einer Facebook-Gruppe. Er ist Mitte Juli in Cuxhaven-Duhnen angekommen und war geschockt. Ihm sei aufgefallen, dass der Imbisswagen weg ist. Holländer haben ihn betrieben, so der Tourist. „Jetzt steht da ein anderer“, meint er. Die Currywurst mit Pommes sei ziemlich teuer. „Der Preis ist schon heftig, oder?“, fragt er die anderen Cuxhaven-Fans.

Hohe Preise für Eis und Currywurst: Urlauber frustriert – „1,90 Euro für eine Kugel Eis“

Nicht einer widerspricht. Ganz im Gegenteil ist der Preis der Currywurst nicht das einzige Ärgernis. Essen gehen, Camping, Kurtaxe – alles kostet die Urlauber mehr Geld als üblich. Im Zentrum der Debatte um die hohen Preise steht aber vor allem eins: Eiscreme. „Wir haben schon 1,90 Euro bezahlt in Sahlenburg, im Juni 2023, für eine Kugel Eis“, schildert eine Ex-Urlauberin. Das erzürnt die Gemüter. Ein Nutzer sagt: „Boah, das ist krank, da kaufe ich mir lieber ein Langnese-Eis vom Kiosk.“



Erst kürzlich gerieten auch die Betreiber von Hotels wegen mysteriöser Zusatzkosten in die Kritik. Auch der Marktkauf in Cuxhaven, Abschnede, zog in Zusammenhang mit Neuerungen Preise an.

Ob Eis, Döner oder Currywurst mit Pommes – alles wird teurer, auch für Urlauber in Cuxhaven. Jetzt machen sie sich Luft. © dpa/Georg Wendt

Eine Nutzerin merkt an, dass eine Kugel Eis in Sahlenburg immerhin größer sei als in der Innenstadt. „Da kostet die Kugel Eis aber auch noch mehr!“ Auch bei einem Ortsbesuch unserer Redaktion am Sahlenburger Strand und in hiesigen Supermärkten konnte das vermittelte Bild der Preise bestätigt werden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Landesamts für Statistik Niedersachsen zeigt: Grund für die horrenden Preise ist die Inflation. Im Juli stiegen die Preise im Schnitt um 6 Prozent an. Zwar ist das weniger als im Monat Juni, wer aber einen Blick auf die Abteilung „Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke“ wirft, dürfte nicht positiver gestimmt sein. Hier stiegen die Preise um 10,3 Prozent gegenüber dem Jahresvormonat.

Eis-Ranking zeigt: Cuxhaven liegt genau im Eis-Preis-Durchschnitt – Urlauber dennoch frustriert

Spürbar teurer wurden Marmelade, Honig und andere Süßwaren. Der Preis von Zucker stieg um beinahe 70 Prozent an. Auch Fisch und Fleischwaren waren um 15,6 Prozent teurer, als im selben Monat, ein Jahr zuvor. Zwar dürften diese Fakten nicht die Emotionen der Urlauber schmälern, dennoch erklären sie, warum auch Gastronomen bei Eis und Currywurst die Preise anziehen. Ein deutschlandweites Eis-Ranking der Online-Seite coupons.de zeigt, dass Cuxhaven zumindest hinsichtlich der Eis-Preise im Durchschnitt liegt.



Der bundesweite Wert liegt bei 1,63 Euro pro Kugel. An der Spitze der Preis-Tabelle steht München. Hier kostet ein Eis bis zu 2,03 Euro. Letztes Jahr kostete die Kugel noch 1,73 €, womit München das Schlusslicht im Eis-Ranking bildete. Auf Platz zwei liegt Stuttgart mit einem Preis von bis zu 1,87 Euro pro Kugel. In Frankfurt am Main zahlen Kunden bis zu 1,80 Euro pro Kugel. Damit liegt die Stadt auf Platz drei im Eis-Ranking.