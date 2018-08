Extremismusprävention: Verfassungsschutz will im Internet aktiver werden

Hannover - Mit Facebook, Instagram oder Whatsapp versuchen Extremisten verstärkt, junge Menschen zu rekrutieren, weil diese häufig in den sozialen Medien unterwegs sind. Genau dort muss deshalb auch die Prävention ansetzen, argumentiert der Verfassungsschutz Niedersachsen.

Sein Aussteigerprogramm „Aktion Neustart“ wird aus diesem Grund künftig auch eine Online-Beratung anbieten. Einige Fragen zum Thema:

Kann denn wirklich Internetpropaganda bewirken, dass sich junge Leute aus dem norddeutschen Flachland plötzlich radikalen Kämpfern im Irak oder in Syrien anschließen?

Das Bundeskriminalamt schätzt, dass die Propaganda dschihadistischer Organisationen ein wichtiger Faktor für die Radikalisierung und die Gewinnung neuer Anhänger ist. Die Propaganda sei professioneller geworden und werde mittlerweile zielgruppengerecht produziert. Videos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) etwa hätten ein qualitativ hohes Niveau erreicht.

Wie sieht es beim Rechtsextremismus aus, gaben da nicht bisher Kameradschaften mit rechten Aufmärschen oder Musikkonzerten den Ton an?

Aufmärsche und Kameradschaften verlieren an Bedeutung, stattdessen gewinnt die Online-Propaganda der Populisten an Einfluss und es gibt neue Formen von Rechtsextremismus. Durch das Internet haben sich die Verbreitungswege rechter Ideologie grundlegend verändert: Extremistische und populistische Strömungen vermischen sich auf einschlägigen Foren, wie der Verfassungsschutz beobachtet. Fremdenfeindliche Vorurteile verstärkten sich in diesen „Echokammern“ des Internets.

Was ist die besondere Gefahr der Online-Propaganda für junge Menschen?

Junge Menschen auf Identitätssuche sind so leicht zu beeinflussen. Das mit Prävention befasste Landesdemokratiezentrum sieht in der großen Reichweite von Online-Medien einen Erfolgsfaktor rechtsextremer Aktivitäten: Nationalistische und rassistische Einstellungen ließen sich so schnell in Umlauf bringen.

Was ist mit Verschwörungstheorien, die ja für Populisten eine große Rolle spielen?

Das Internet hat die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit von Verschwörungstheorien erhöht, sie erleben nach Einschätzung von Experten durch die Online-Verbreitung eine Renaissance und wirken auch politisch.

Was bedeutet der Vormarsch von Extremisten über soziale Medien für die Prävention?

Der Verfassungsschutz ist bereits etwa auf Facebook unterwegs, um gefährdete junge Menschen und potenzielle Aussteiger genau dort anzusprechen, wo die Propaganda stattfindet. Seit Mittwoch gibt es auch eine Online-Beratung für junge Menschen, die sich aus dem rechtsextremen oder salafistischen Umfeld lösen wollen.

Um dem Online-Aufmarsch der Extremisten zu begegnen, gilt es laut dem Landesdemokratiezentrum außerdem, künftig noch genauer zu analysieren, was junge Menschen bewegt, sich einer extremistischen Szene anzuschließen.

Wird der Verfassungsschutz der Beobachtung extremistischer Tendenzen noch Herr, wenn diese sich zunehmend im Internet verbreiten?

Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger fordert angesichts dieser Entwicklung eine Neuaufstellung ihrer Behörde. Die technische Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen müssten die Suche und Auswertung extremistischer Inhalte im Internet gewährleisten.

Nötig seien dafür beim Verfassungsschutz mehr IT-Experten, aber auch mehr Wissenschaftler zur Analyse der Daten. Über die Gefahrenabwehr hinaus müsse der Verfassungsschutz künftig ein Frühwarnsystem entwickeln, um den geistigen Nährboden von Extremismus weit im Vorfeld zu erkennen.

dpa