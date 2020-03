Auf Entdeckungstour zu den Top-Ausflugszielen Deiner Region - mit Bus und Bahn!

Mit dem VBN und der FahrPlaner-App unterwegs

Gehe mit dem VBN ab sofort bis zum 05. November 2020 auf eine Reise durch die Regionen: Insgesamt 35 Beiträge zu lokalen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, beeindruckenden Landschaften und spannenden Veranstaltungen erwarten Dich von nun an jeden Donnerstag im wöchentlichen Update. Lass Dich vom VBN in die Wildeshauser Geest, die Region Mittelweser, nach Bremen, in das Teufelsmoor sowie in die Landkreise Verden, Oldenburg und Wesermarsch begleiten. Alle Ausflugsziele sind leicht erreichbar mit Bus und Bahn. Die Tickets kannst Du unkompliziert in Deiner VBN FahrPlaner-App kaufen. Perfekt für den nächsten Wochenendausflug oder einen Kurztrip mit der Familie! Welches ist Dein nächstes Ziel?