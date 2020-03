Soforthilfe für den lokalen Handel. Wir verschenken Werbeplätze auf kreiszeitung.de!

Jetzt kostenlos Informationen auf kreiszeitung.de veröffentlichen. Gemeinsam mit der Mediengruppe Kreiszeitung helfen wir in der Corona-Krise und verschenken an alle regionalen Unternehmen, Kommunen und Verbände Werbeplätze.

Ihre Ladentür ist zwar geschlossen, aber Sie haben trotzdem geöffnet? Verbreiten Sie diese Information jetzt ganz einfach und kostenlos auf kreiszeitung.de! Um den lokalen Handel, Dienstleister, Kommunen und Verbände aus der Region zu unterstützen, verschenken wir Werbeplätze. Als Partner der Mediengruppe Kreiszeitung haben wir als Kreativ- und Digitalagentur Plietsch wie kaum ein anderer ein Verständnis für die Region und wollen in dieser Krise schnelle und kostenlose Hilfe leisten.

Ab sofort bis zum 30. April täglich gratis Werbung und Infos veröffentlichen!

Machen Sie auf sich aufmerksam. Sie können alles teilen, egal ob URLs, Fotos oder PDFs. Einfach eine E-Mail verschicken und innerhalb von wenigen Minuten auf kreiszeitung.de erscheinen!

Kein Login, keine Installation, keine Passwörter – eine einfache E-Mail reicht aus!

Nutzen Sie jetzt die extrem starke Reichweite von kreiszeitung.de. Veröffentlichen Sie zum Beispiel:

Webseiten

Onlineshops

Newsletter

Liefer- und Abholservice

Angebote

Prospekte

Bekanntmachungen

Infos und Events

Öffnungszeiten

Schicken Sie uns Ihre Information als PDF, Foto (jpg) oder URL.

Jetzt anmelden, persönliche E-Mail-Code-Adresse bekommen und schon sind Sie mit Ihrem Beitrag in unserem regionalen Info-Ticker auf kreiszeitung.de.

In nur wenigen Minuten ist Ihr Beitrag auf kreiszeitung.de online. Gratis und völlig unverbindlich bis zum 30.04. ausprobieren! Sie können so viele Beiträge veröffentlichen wie Sie möchten. Immer der aktuellste Beitrag läuft im Ticker.

Melden Sie sich über unser Soforthilfe-Formular https://www.agentur-plietsch.de/soforthilfe an und erhalten Sie jetzt Ihre persönliche E-Mail-Code-Adresse mit der Sie Ihre Inhalte auf kreiszeitung.de veröffentlichen können.

Kostenlos inklusive:

Veröffentlichung Ihrer Inhalte auf kreiszeitung.de.

Optimale Darstellung Ihres Beitrags auf dem PC sowie mobil auf Smartphones und Tablets.

Aufnahme in die branchenspezifische digitale Datenbank.

Active-View Funktion: Ihr Content ist sofort per Mouse-over sichtbar. Es ist kein Klick notwendig.

Support: Sie brauchen Unterstützung. Rufen Sie an und wir helfen Ihnen. Was jetzt zählt ist schnelle und unkomplizierte Unterstützung. Zusammenhalten und lokale Nähe zeigen. Machen Sie mit! Was jetzt zählt ist. Zusammenhalten und lokale Nähe zeigen. Machen Sie mit!

Erreichen Sie im Monat über 5 Millionen Leserinnen und Leser auf kreiszeitung.de

Wir machen es Ihnen so einfach wie möglich.

So geht's:

Landingpage/Webseite/Onlineshop veröffentlichen:

Eine neue E-Mail öffnen Betreffzeile: Kurzer Text, der online im Ticker erscheinen soll Textfeld: NUR der Link zur Zielseite (URL) E-Mail an speziell für Sie generierte E-Mail-Code-Adresse abschicken

PDF veröffentlichen:

Eine neue E-Mail öffnen Betreffzeile: Kurzer Text, der online im Ticker erscheinen soll

Textfeld: KEINEN Text, keine Signatur, keinen Footer

Anhang: Nur das PDF anhängen

E-Mail an speziell für Sie generierte E-Mail-Code-Adresse abschicken



Jetzt Soforthilfe-Formular ausfüllen https://www.agentur-plietsch.de/soforthilfe und persönliche E-Mail-Code-Adresse erhalten!

Bleiben Sie sichtbar und informieren Sie Ihre Zielgruppe!

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 04242 934255 110 oder schreiben Sie an soforthilfe@agentur-plietsch.de! Aber am besten probieren Sie es unverbindlich aus. Noch mehr Infos gibt es unter agentur-plietsch.de/soforthilfe.

Nutzen Sie gerade in dieser Krisensituation die Vorteile der Digitalisierung.

Jetzt Chancen wahrnehmen und von der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) profitieren. Finanzielle Unterstützung für Ihr Digitalprojekt. Wir beraten Sie unverbindlich, ob Ihr Projekt die go digital Förderung bekommt. Von der Prüfung, über die Antragstellung bis zur Umsetzung sind wir Ihre Kreativ- und Digitalagentur. Lassen Sie uns gemeinsam Potentiale entfalten und die Digitalisierung über alle Geschäftsbereiche hinweg fest in Ihrem Unternehmen etablieren.

Kontakt:

Plietsch GmbH

Kreativ- und Digitalagentur

Hauptstraße 6 | 28857 Syke

Telefon: +49 4242 934255 110

www.agentur-plietsch.de