Polizeihund findet Drogen im Wert von 800.000 Euro

Hannover/Magdeburg - Weil ein Drogenspürhund den richtigen Riecher hatte, haben Zoll und Polizei in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine Rauschgiftbande ausgehoben.

Dabei seien synthetischen Drogen, Haschisch und Marihuana im Schwarzmarktwert von mehr als 800.000 Euro sichergestellt worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen in Hannover am Donnerstag mit. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Nach Angaben eines LKA-Sprechers haben Beamte des Hauptzollamtes Magdeburg am Montag auf einem Rastplatz an der A2 nahe Erxleben in Sachsen-Anhalt das Auto eines 25-jährigen Mannes aus Berlin überprüft.

Dabei fand Rauschgiftspürhund „Dasty“ eine Tüte im Heck des Fahrzeugs, in dem sich zwei Kilo Ecstasy, 500 Gramm Crystal und kleinere Mengen anderer Drogen befanden. Der Fahrer wurde festgenommen.

Weitere Ermittlungen von Zoll und Polizei in Niedersachsen führten dann zu einem 27-Jährigen in Hannover. Der Mann habe zwar offenbar in der Zwischenzeit von der Kontrolle an der A2 erfahren und deshalb versucht, Drogen bei einem 26-jährigen Freund zu verstecken, sagte der LKA-Sprecher. Der Beamten seien ihm jedoch zuvorgekommen.

Bei Durchsuchungen von Wohnungen und Fahrzeugen in Hannover entdeckten die Fahnder unter anderem zehn Kilogramm Haschisch, zwölf Kilo Marihuana sowie 5,4 Kilo Crystal, 27,8 Kilogramm Ecstasy und 15 Kilo Amphetamin-Paste. Alleine diese Funde haben nach Angaben des LKA einen Straßenverkaufspreis von rund 830.000 Euro.

Gegen die beiden 26 und 27 Jahre alten Verdächtigen aus Hannover wurden Haftbefehle erlassen. Auch der an der A2 festgenommene 25-jährige Berliner sitze mittlerweile in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen.

