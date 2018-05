Polizei will Vatertags-Randalierer ausbremsen

Zahlreiche Männer (und Frauen) ziehen am Vatertag mit Bollerwagen durch die Straßen und feiern den Ehrentag. Oft schläft die ausgelassene Stimmung in Randale um.

Hannover - Wenn die Bollerwagen-Trupps mit flüssigem Proviant am Vatertag unterwegs sind, ist die Stimmung bestens. Damit die Ausflüge nicht in Alkoholexzessen und Gewalt enden, zeigt die Polizei an vielen Orten in Niedersachsen und Bremen verstärkt Präsenz.

Gegen Alkoholexzesse, Randale und Gewalt von Vatertagsausflüglern wollen Polizei und Kommunen in Niedersachsen am Himmelfahrtstag vorgehen. An vielen beliebten Ausflugszielen haben Kommunen Aufenthalts-, Musik-, Grill- und Alkoholverbote erlassen.

Die Polizei will Präsenz zeigen und frühzeitig einschreiten, damit gefährliche Situationen gar nicht erst entstehen können. Insbesondere Jugendliche sollen vor den Folgen von Alkoholmissbrauch gewarnt werden. Notfalls wird der betrunkene Nachwuchs auch von der Polizei kostenpflichtig bei den Eltern abgeliefert.

In Bremen will die Polizei am Vatertag insbesondere darauf achten, dass Radfahrer nicht übermäßig alkoholisiert unterwegs sind. Außerdem werden Einsatzkräfte auf dem Wasser unterwegs sein, um zu gucken, dass Sportbootführer nicht betrunken fahren, denn auch auf Binnengewässern gilt die 0,5-Promillegrenze.

„Maßhalten statt Maß halten“

In der Region Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg empfiehlt die Polizei den Vatertagsausflüglern "Maßhalten statt Maß halten". Wer sturzbetrunken im Graben liege, schädige nicht nur seine Gesundheit, sondern werde auch schnell zum Gespött. Der Landkreis Lüneburg warb bei Ausflügen in die Natur dafür, Umwelt und Tiere zu respektieren und drohte etwa rücksichtslosen Kanutouristen mit Bußgeldern.

Die Stadt Hannover verhängte für den Vatertag ein Verbot zur Mitnahme von Flaschen und Gläsern in den Maschpark am Neuen Rathaus, einem beliebten Treffpunkt vieler Ausflügler. Die Polizei will außer am Maschpark und Maschsee in der Landeshauptstadt auch an weiteren beliebten Ausflugszielen in der Region, dem Hufeisensee in Isernhagen, dem Wietzepark sowie dem Waldsee in Langenhagen, der Weißen Düne am Steinhuder Meer sowie an den Strandterrassen in Steinhude Präsenz zeigen.

Die Gewerkschaft der Polizei beklagte, dass randalierende Vatertagsausflügler immer wieder auch Beamte angriffen. Nun aber sei ein neuer Strafrechtsparagraf in Kraft, der härtere Sanktionen möglich mache.

dpa