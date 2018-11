Polizei auf Weihnachtsmärkten verstärkt auf Streife

Kein Hinweis auf eine konkrete Gefahr

Hannover/Bremen - Der Terroranschlag in Berlin liegt fast zwei Jahre zurück. Zum Start der Weihnachtsmarkt-Saison ist die Sicherheit der Märkte wieder Thema. In Niedersachsen werden in einigen Städten Betonpoller zum Schutz aufgestellt, andernorts geht die Polizei verstärkt Streife.